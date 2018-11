Estetske korekcije, kozmetički zahvati, teška šminka ili prirodni look? Upitali smo to neke od ponajboljih domaćih glumica, a one razotkrivaju kako se nose s borama.

Prvoklasne domaće glumice dobile su istu ulogu - zabljesnuti poput pravih modela. Na snimanju blagdanske kampanje iz uloge lokalne oštrokondže iz serije ''Na granici'' u glamuroznu se divu transformirala Barbara Nola.

''Ja sam mislila, kad sam čitala scenarij još prije nego što smo počeli snimat, ''Uuu, ovo će se svidjet i muškarcima i ženama i mladima i starima'' ali ovo ipak nisam očekivala da su ljudi potpuno poludjeli i užasno mi je zabavno jer kad god negdje dođem na plac il tako, svi me zaustavljaju i prepričavaju fore koje su bile. To mi je tako drago, divno, baš sam sretna'', kazala je Barbara Nola.

Problem je što od glumica očekujemo da uvijek izgledaju besprijekorno, dok se njihovi muške kolege time ne zamaraju.

''Ako uguglate moje ime ili ime moje kolegice vidjet ćete što je nosila, kako izgleda. Uguglate li ime mog kolege bilo kojeg, prve će izbacit gdje je glumio, kako je bilo super, bez obzira što je on na sljedeća četiri intervjua u istoj majci... To je nevažno'', kazala je Ana Maras Haramander.

Itekako važan faktor je izgledati mladoliko bez obzira na godinu proizvodnje. Estetskih je zahvata više nego ikad.

''Niti jednom! Ja doslovno ne idem na nikakve kozmetičke tretmane'', kazala je Kristina Krepela.

''Ništa to nije tako spektakularno više, to sad spada pod najnormalniju stvar. Ne znam tko se još tome iščuđava i kom bi trebalo biti čudno'', govori Ana Begić Tahiri.

''Ja sam protivnik što se mene tiče. Drugi neka rade što hoće, ja ne bih stavljala ni botoxe, ni filere, ni ništa'', iskrena je Sanja Vejnović.

''Pa nisam još baš zato što se borim s nekim drugim stvarima pa idem na te glikolne, C vitamine i takve tretmane pa to pomaže malo i u tome. Ali ja nisam protivnik ničega, ja mislim da ću još kad se riješim ovih pubertetskih problema... a u potpunoj starosti, očito, nikad mi neće proći. Vidjet ću ja što meni treba i neću se libit tih stvari'', kazala je Barbara Nola za IN magazin.

Ako se vi pitate kako glumice uvijek izgledaju ''tip top'', znajte da se iza besprijekornog izgleda na fotografijama ili u filmovima uvijek krije neki manji ili veći trik.

Bez obzira na to posegnu li za pokojim beauty trikom ili ne, teško ćete im naći zamjerku kad stanu na kazališne daske ili pred filmske kamere i rade ono što najbolje znaju.

Što su još kazale, pogledajte u video priči. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.