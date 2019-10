Jedno od neizbježnih mladih imena o kojem se u posljednje vrijeme govori na domaćoj glazenoj sceni je Nika Turković. Umiljata djevojčica koja nas je 2004. predstavljala na dječjem Eurosongu, sada se vratila u velikom stilu, pjesmom "U mraku". U razgovoru s našom Mateom Slogar otkrila je kako danas gleda na svoj uspjeh iz djetinjstva i čega se najviše bojala pri objavljivanju nove pjesme.

Prije točno 15 godina, preslatka 9-godišnja djevojčica Nika Turković osvojila je srca gledatelja, nastupivši na Dječjem Eurosongu u Norveškoj. Hrvatsku je tada predstavljala s pjesmom "Hej mali" i osvojila visoko treće mjesto.

"Ja mislim da sam ja tad bila totalno nabrijana energično zato što meni to uopće nije bilo tak strašno. Ono da moram danas to ponovit nema šanse da bih imala tu razinu samopouzdanja. Baš sam si bila sjajna u tom trenutku moram reći", izjavila je mlada pjevačica.

Malena Nika tada nije imala tremu pod svjetlima reflektora, a nakon toga su joj se počela otvarati mnoga vrata.

"Nakon toga sam onda izdala album na kojem sam imala duet s Tonijem Cetinskim i Oliverom Dragojevićem i mislim da nisam tad ni bila svjesna koliko je to super stvar", priznala je Nika.

Već je tada pokazivala izniman talent za glazbu, a nedavno je odlučila kako je vrijeme za njezin povratak na scenu. Novu stranicu u svojoj karijeri, danas 24-godišnja Nika, započela je pjesmom ''U mraku":

"Kad god pišem ja sam puno bolja kad treba nešto tužno napisat nego sretno i tako sam zapravo napisala tu pjesmu na klaviru. Nekako sam samo to iznijela i to je dugo stajalo, fakat je dugo stajalo na polici. I onda sam imala razgovore sa svojim kolegom Ivanom Pešutom koji je na kraju producirao i pomogao mi završit tu stvar do kraja i on je rekao trebaš to izbacit", otkrila nam je.

Taktovi njezine pjesme posljednjih su dana zaintrigirali mnoge jer radi se o potpuno drugačijem zvuku od onog na koji smo navikli kada je o hrvatskoj glazbi riječ.

"Nas dvoje smo napravili tu pjesmu u tom soundu točno onako kako sam ja sebi zamislila i kako ja već dugo pišem ali me bilo strah da će to kod nas biti čudno.

Sad je ispalo da mi je puno ljudi reklo da im se sviđa to što je drugačije, tako da ne mislim da su ljudi zapravo u kutiji nego samo da upijaju ono što im se da", objasnila je.

Nika je trenutačno u vezi s talentiranim glazbenikom Matijom Cvekom, čijih se kritika, priznaje, najviše pribojava. Ipak, činjenica da ovaj par gaji jednaku strast prema glazbi, olakšava mnogo stvari.

"Na kraju dana mi smo onak dvoje ljudi koji se fakat super slažu i fakat smo ono najbolji prijatelji na svijetu. Pomaže to što mu mogu pustit neku dionicu i što mi može reć: "aha ovaj dio mi je tu", može razumijet o čemu pričam, a ne da puštam nekom tko će reć "lijepo je". Imamo razumijevanja kad on ode na gažu i onda ga nema do sljedećeg dana jer to tak ide, ali generalno ako i sa svakom profesijom važno da se ljudi slažu kako god okreneš", rekla nam je Nika.

Mlada Nika najavljuje kako će uskoro izbaciti i nove stvari jer kaže - sada više ne planira stati. A mi jedva čekamo pjesme koje će, ne sumnjamo, donijeti osvježenje na domaćoj glazbenoj sceni.

