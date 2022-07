Godine su proveli zajedno na pozornici, a onda su se posvađali. Ovakav scenarij doživjeli su brojni poznati bendovi, od Bijelog dugmeta, Prljavog kazališta, Azre do mnogih drugih. Svađali su se pa mirili i članovi grupe Colonia, a najnoviji sukob unutar Prljavaca pokazuje kako ni nekoliko zajedničkih deseljeća na sceni ne znači da sve u bendu dobro funkcionira.

Prljavci više neće svirati u istom sastavu. Tko će imati pravo nastupati pod imenom Prljavo kazalište odlučit će sud, a svađa između Jasenka Houre i Tihomira Fileš podijelila je bend na dvije strane.

''Pa ja se s Mladenom nisam čuo otkad je počela drama. Ja ću isto sad stati na tome jer nema smisla da se hrvamo u blatu'', govori Tihomir Fileš, bubnjar i osnivač prljavog kazališta.

Prljavo rublje prljavog kazališta iznio je na vidjelo njihov bubnjar koji je kako tvrdi vlasnik žiga Prljavog kazališta što će uvelike otežati posao njegovom donedavnom kolegi Houri.

''On može raditi album samo ne pod imenom Prljavo kazalište. On može svirati, samo ne pod imenom Prljavo kazalište'', rekao je Fileš.

.

Problema s imenom imali su i nekadašnji članovi Novih fosila. Zbog razmirica s pokojnim Rajkom Dujmićem i oni su bili prisiljeni umjesto pod imenom Novi fosili nastupati kao Sanja, Zec i Marinko.

''Vjerojatno bi jedino da se ružne stvari nisu izdogađale, od početaka, a sve drugo bi ponovili, još 2 put i 3 put'', kažu Sanja, Marinko i Zec.

Ponovit će čini se zajedničke nastupe Indira Levak i Boris Đorđević. Nekadašnji članovi grupe Colonia razišli su se 2017., a onda lani pomirili.



''Pa znaš šta, oboje smo se uželjeli malo tog rastanka. Došlo je malo do zasićenja, moram priznati. On je ostao malo bez ideja, ja sam se htjela ostvariti i samostalano. To je nekakav prirodni tok, ajmo reći'', objasnila je Indira Levak.

''Svi prekidi su ružni, partnerski , poslovni... Proradi taj ljudski ego i uvijek imaš potrebu nešto reć i ono što ne misliš možda, dogodi se, al šta je tu je'', rekao je Boris Đurđević.

''Moram priznati da nije bila loša odluka. No, na kraju krajeva lijepo smo si sjeli, mislim da imamo puno toga za našu publiku, puno toga ispričati i reći'', rekla je Indira.

Pomiriba do koje će teško doći je ona između članova Azre. Leiner i Štulić u svađi su više od 30 godina.

''Ne bi volio da se ponovno sretnemo'', rekao je Boris Leiner.

Hoće li podijeliti pozornicu ikad više Željko Bebek i Goran Bregović i to bi mnogi obožavatelji Bijelog dugmeta voljeli znati. Zbog odluke da napusti legendarno Dugme Bebek nikad nije požalio.

''Da sam ostao još koju godinu u grupi Bijelo Dugme, tko zna bi li se sa mnom kao solistom išta više u životu desilo i kada bi zapravo moj glazbeni put prestao. Ovako moja odluka da '84. godine odem van i ta tranzicija do 89. godine pokazuje da je to bila ispravna odluka'', rekao je Željko Bebek.

S Goran Bregovićem nije u prijateljskim odnosima, a hitove Bijelog dugmeta s Bregom danas pjevaju Tifa i Islamović.

''Bijelo dugme sam ja uvijek doživljavao dok sam ga vodio kao nešto što se mijenja kroz vrijeme . Da je Bijelo dugme trajalo do danas možda bi baš u ovakvoj formi bilo'', govori Goran Bregović.

''Karijera govori da sam sve odluke donio ispravno jer inače bi mi kraj bio prije 5,10, 20 godina'', smatra Željko Bebek.

Članovi odlaze i vraćaju se, bendovi mijenjaju ime, sastav ili se raspadaju, a jedina konstanta su pjesme.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.