Zaštitne maske za lice još će neko vrijeme ostati dio naše svakodnevice, pa zašto taj obvezni dodatak ne pretvoriti u modni? Zvijezde svoje maske pomno usklađuju s ostatkom outifta, neke dame biraju masku i haljinu s istim uzorkom, a oni malo ekstravagantniji nose vizire s dijamantima i kristalima.

Htjeli mi to ili ne, zaštitne maske neće tako brzo iščeznuti iz naših života. Kako kaže mudra stara poslovica, ''ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se''. Tako su mnogi odlučili maskice za lice prihvatiti kao dio svojeg outfita.

''S obzirom na to da smo sad svi navikli na ovu situaciju epidemiološku i moramo nositi maske, mislim da smo svi malo tašti što se tiče vanjštine. I zašto onda imati tu običnu medicinsku masku ako je možemo uskladiti s outfitom'', govori dizajnerica nakita Marijana Maya Petrović.

''Prije je to možda bio šešir, nekakva marama, torbica... Danas stvarno svi paze na tu masku, ona je vidljiva jer ti je na licu'', kaže modni dizajner Zoran Aragović.

''Taj ''odjevni'' predmet nažalost je postao svakodnevica i, eto, imamo priliku kroz to nešto i pokazati. Imamo prilike pokazati nekakve lijepe zdrave poruke kroz to što moramo nositi'', kaže modna dizajnerica Đurđica Vorkapić.

Klasične medicinske zaštitne maske u outfitu zvijezda jačeg kalibra nećete vidjeti. Lady Gaga pomno usklađuje svoju masku s ostatkom outifta, a Kate Middleton sve je očarala svojoj pojavom na ispraćaju princa Phillipa.

''Velike zvijezde, naravno, na to polažu puno pažnje zbog toga što im je to još jedan dodatan prostor da se nametnu, pokažu svoje razmišljanje ili na kraju krajeva svoj karakter'', objašnjava Đurđica Vorkapić.

''Meni je draža varijanta Lady Gage i njezinih nekakvih instalacija od maske, to volim i to mi je za scenu zanimljivo. Ili opet ona druga strana gdje je to onako fino, fora mi je to, super mi izgleda. To je baš postao pravi modni dodatak koji svi moramo imati'', govori Zoran Aragović.

Dizajnerica nakita Marijana Petrović zaštitinim je vizirima odlučila dati kraljevsko ruho. Ideja se rodila kada je bila članica žirija na jednom izboru ljepote. I tako je nastala fashion zaštita za lice koju možete vidjeti u videu. Nakon toga mnoge su trendsetterice poželjele isto.

''I najviše su oduševljene mladenke koje sad kad imaju vjenčanicu ne mogu tu masku, pa onda uzmu vizir i uklope si u cijeli outfit'', govori Maya.

Sa zaštitnom maskom možda vas neće lako prepoznati, no ako uskladite uzorak haljine s uzorkom maske, svi će se pitati: ''Tko je to?''

''Varijanta je u ovom slučaju sve print pop arta, ali ih zapravo radim dvoslojno, odnosno na dvije strane pa je tu nekakav neutralniji malo print koji isto funkcionira uz ovu priču'', kaže Aragović.

Bez obzira na to je li vaša maskica fashion ili ste zgrabili prvu na koju ste naletjeli, potrudite se da uvijek bude čista. Modna dizajnerica Đurđica Vorkapić kreirala je i higijensku torbicu za zaštitnu masku.

''Unutra je podstava od higijenskog medicinskog materijala, certificirana i zapravo vaša je maskica na neki način osigurana, čista, sigurna, nije u autu, nije na retrovizoru, nije na ruci, nego ima neko prikladno mjesto'', objašnjava Đurđica Vorkapić.

A ako vam boje ili uzorak nisu odveć važni, možete poput Severine svojom masku odaslati i neku poruku - sigurni smo da neće proći nezamijećeno.

''Kad svi to moramo nositi, neka izgleda ljepše. Nemojmo zaboraviti da je Severina svojevremeno nosila štake koje su bile ukrašene čipkom i kristalima ili da je Maja Šuput imala longetu ili tako nešto... Zato mislim da možemo to puno ljepše, bolje se osjećamo'', zaključila je dizajnerica Maya.

Osjećat ćemo se još bolje čim ovaj nesretni trend ode u povijest i nikad se više ne vrati u modu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.