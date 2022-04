Teško je tražiti prave riječi kada odlaze velikani, osobito oni koji su velikanima, uz svoj posao, postali zbog velikog srca. A upravo to je bila Mirjana Majurec. Nakon duge bolesti, glumica je, nažalost, zauvijek zaklopila oči pune žara za profesijom koju je obožavala.

Uloge u filmovima ''Psihopati'', ''Nepokoreni grad'', ''Kad mrtvi zapjevaju'', ''Kraljeva završnica'', serijama ''Kapelski kresovi'', ''U registraturi'', ''Grlom u jagode'', ''Velo misto'' te brojne kazališne uloge u Gavelli gdje je prvi put nastupila 1973. godine; sve nam je to u naslijeđe ostavila Mirjana Majurec.

Ovaj dugački popis zasigurno bi bio još puno duži da se u travnju 2010. godine nije morala suočiti s teškom dijagnozom. Rak dojke operirala je mjesec dana kasnije.

''Čovjek zapravo shvati koliko je uludo proveo vremena tek kad se obiljno razboli. To je dosta zanimljivo'', rekla je Mirjana jednom prilikom.



Vedri duh tijekom dugogodišnje borbe s teškom dijagnozom nikad nije izgubila. Kao ni želju da se bavi poslom kojeg je obožavala. Tako smo je godinu dana nakon operacije gledali u telenoveli NoveTV Pod sretnom zvijezdom.



Glumica je bila presretna jer ponovno publici poklanja svoj neiscrpan talent.

''Za mene je jako važna ta dinamika jer sam inače po karakteru dinamična i volim da se nešto događa tako da sam nekako na vrijeme uspjela dobiti taj posao da bih izbjegla onu depresiju koja te često lovi i inače u životu, a kamoli nakon silnih kemoterapija, zračenja i takve bolesti'', rekla je tada.

No 2017. dogodilo se ono čega se najviše bojala. Liječnici su joj otkrili nove metastaze i ponovno je krenula u borbu. Na svojem profilu objavljivala je fotografije kako prima kemoterapiju, a ni tada joj s lica nije silazio osmijeh.

Mirjana Majurec bila je dva puta u braku. Prvi put se udala 1975. za glumca Ivicu Vidovića s kojim ima sina Luku. U drugom braku s Dinamovcem Markom Mlinarićem, s kojim odlazi živjeti u Cannes, dobila je sina Ivana. Njezina dirljiva objava na Facebooku pokazuje koliko joj je to bio drag period života.

''E pa živa sam uz svu patnju kroz koju prolazim, ali nikada više one stare Minje. Puno prijatelja otišlo, majka, a ja čekam neka bolja vremena, za moju djecu i sve mlade. Da mi je izaći među prijatelje, plesati, pjevati, no to će još pričekati, samo ne predugo. Što je s nasim stanom u Cannesu. Trune, a da mi je jos jednom otići tamo u rezidenciju punu lavande'', napisala je.

Draga Mirjana nedostajat ćeš nam. Znamo da će tamo gore biti veselo uz tvoju neiscrpnu energiju, blagost i optimizam kojeg si i tijekom iscrpljujuće borbe s karcinom, često imala više i od zdravih osoba. Zastor se sad podiže gore među zvijezdama, gdje ćeš nastaviti zauvijek sjati.

