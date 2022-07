Unutar ringa trebate se čuvati njegovih šaka, a izvan ringa njegova britkog jezika. Alen Babić poznat je po tome što komunicira prilično otvoreno i iskreno, a popularni boksač nadimka "Savage" našoj je Dorotei Filipaj ispričao sve o svom profesionalnom putu, ali i otkrio detalje prosidbe djevojke Klare nakon meča u Londonu.

Alen Babić "The Savage" svoju je profesionalnu karijeru boksača započeo dosta kasno. Prvi meč je imao s 21 godinom, ali, kaže, u ovaj se sport zaljubio još kao dijete, kada je s ocem gledao legendarne Tysonove pothvate u ringu.



''Ja sam se zaljubio u boks, ali nisam imao gdje trenirati pa sam trenirao MMA jer mi je bio bliži nekako, prirodniji mi je bio, nisam morao znati ništa nego samo tuć. Bio sam prvak Hrvatske u MMA-u pa sam tek onda prešao na boks'', priča Alen.

Vrlo je brzo prepoznat kao velik talent u jednoj od najstarijih sportskih vještina. Popularni boksač već 3 godine nije doživio nijedan poraz, a prošle je godine osvojio i WBC srebrni pojas.



''Bučan, težak put, ali meni drag. Meni najlakši na svijetu. Obožavam svaku sekundu svoje karijere, a pogotovo sad kad mi se isplatilo sve'', kaže.

Ipak, s ovim sportom dolaze i oni manje lijepi trenuci.



''Imao sam operacije 4 na nosu, vilica mi je pukla, 200 šavova imam na dvije arkade... Rame sam sad operirao, gornja biceps, tetiva. Mogao bi sad nabrajat još toliko, ali stvarno je bilo puno povreda. To je dio boksa, to moraš prihvatiti'', kaže.

Jedna od najvećih potpora u životu mu je majka. No, kao i svakom roditelju, nije joj bilo lako pustiti Alena u boksački ring. Prvi meč došla je gledati tek 6 godina nakon početka njegove karijere.



''Došla je na najkrvaviji meč koji sam ikad imao. Pukla mi je arkada u prvih 15 sec i stalno sam dobivao udarce, razbijao arkadu, ovakva je bila. Mama u šoku, išokirana. I ja kažem Leonardu, treneru, zalijepite mi arkadu, doslovno mi je visila dolje, ovdje mi se kost vidjela i sve je visilo dolje i Pietre mi je sa selotejpom zalijepio. Tako da je mama stvarno 3 života prošla sa mnom'', priča.

Ovaj Rovinjanin, osim boksačkim uspjesima, privukao je svojom jednostavnošću i humorom velik broj obožavatelja.



''Predivno mi je to, gdje god idemo, toliko navijača, toliko lijepih želja, trenutaka, stvarno. Zato boksam. Boks nema smisla ako ćete biti sami'', kaže.

A Alen sve svoje uspjehe dijeli s Klarom. Pijanistica i bodibilderica osvojila je srce "Savagea" prije 6 godina. Od samog ga početka prati na svakom koraku.



''O njegovom životu ja mislim da bi se mogla napraviti barem 3 filma, što nadam se i da hoće tako da, jako sam ponosna. I znam da njegov put nije još ni do pola došao i da će napraviti još puno više'', kaže Klara.



''Ja da nemam Klaru pored sebe, šta će mi to sve, bezveze. Mijenjao bi cijeli boks za takvu Klaru jednu'', kaže.

Svoju su ljubav nedavno okrunili zarukama. Nakon njegove pobjede na meču karijere u Londonu, Alen je kleknuo pred svim posjetiteljima.



''Ušao sam u taj meč, tu večer s tim u glavi, s tom prosidbom. Uopće nisam bio u meču, to mi je bio tehnički najgori. Ali sam uživao'', kaže Alen Babić.



''On je to znao i svi su to znali oko nas 2-3 mjeseca još prije. Ja ne mogu vjerovati da nisam uspjela to naslutiti. I kad sam došla u London, opet nisam ništa znala. Tako da je stvarno ispalo spontano i on je to uspio od mene sakriti, tako da baš je bio šok.

Datum ulaska u bračni ring još nije poznat, ali smo sigurni kako će se u njemu snaći jednako dobro kao i u onom boksačkom'', zaključila je Klara Vukojević.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr