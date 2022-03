Među domaćim glazbenim zvijezdama sve je više onih koji uz svoje pop hitove s vrhova top ljestvica vole zapjevati i suvremenu duhovnu glazbu. Tony Cetinski, Nina Badrić, Albina, Zsa Zsa, Toma i drugi sve iskrenije progovaraju koliko im znači vjera, ali i zapjevati Bogu te pjesmom širiti ljubav i dobrotu. Što ih najviše veseli u duhovnoj glazbi zvijezde su otkrile za In magazin.

''To je jedna takva posebna emocija da vam ja to ne mogu opisati, ali svaki put kad čujem tu pjesmu'', govori Zsa Zsa.



Zsa Zsu smo naviknuli gledati na vrhovima top ljestvica pop glazbe, no kada zapjeva onu duhovnu, srce joj je puno. Baš kao i Albini. Prije eurovizijske pozornice, pjevala je duhovnu glazbu u crkvenom zboru.



''Trenutno nisam baš u mogućnosti biti tamo prisutna, neke su se stvari promijenile, ja i dalje naravno kad god mogu odem i s guštom to poslušam. Pa duhovna glazba mi zbilja znači, to je dio mene i ne sramim se reći, meni to jako puno znači, to me ispunjava i uvijek će to tako biti. Ne vidim scenarij u kojem bi se to moglo promijenit'', priznaje Albina.



Ovaj vlasnik nebrojenih pop hitova sve češće zapjeva Bogu. Redoviti je gost na koncertima duhovne glazbe.



''I da stavimo malo na stranu taj vjerski predznak koji ima ovakav tip koncerata, energija koju doživite na takvim koncertima je neopisiva, to se riječima ne može opisati'', kaže Toni Cetinski.



Na Dori smo upoznali Tomislava Marića Tomu, koji tek krči svoj put na domaćoj glazbenoj sceni, ali je zato veteran u duhovnoj glazbi, koju voli od malih nogu. Pjevao je čak i na dočeku pape u Sarajevu.



''Znači mi mnogo, čak i najviše u tom nekom spektru. Ne volim razgraničavati duhovnu i svjetovnu glazbu jer je glazba prije svega kanal kojim mi dijelimo emociju i kojim šaljenmo poruke. Možda, ali s velikim možda je duhovna glazba lakši put za te stvari jer je puno iskrenija, puno dublja i puno širu sliku pruža, ali treba koristiti i svjetovnu glazbu za iste te stvari. Zašto mi ne bismo i kroz zabavnu i kroz duhovnu glazbu nekom djetetu se obratili i rekli da trebaš raditi velike stvari u životu, da trebaš biti predan, dobar, ponizan, voljet svoj život, voljet svoje stvari'', kaže Toma.



Divasice su devedesetih i dvijetisućitih žarile i palile glazbenom scenom. Ivana i Marija svoj su glazbeni put onda nastavile u duhovnom tonu.



''Kad je vjera postala najbitniji segment života onda kroz tu jednu ljepotu duhovne glazbe, jednostavno se taj rad nastavio'', govori Marija Husar.



Za pobjednika showa Supernova Music talents 2003. Rafaela Dropulića, nastup na koncertu duhovne glazbe jedini je pjevački angažman koji prihvaća jer svjetovne se glazbe i estrade, otkad je spoznao Boga, ostavio.



''Ako ti je Bog dao neki talenat nema većeg grijeha nego ga ne koristit, pa taman i ovako, ustvari ovo je najbolje. Ovo je najbolje što možeš radit sa svojim talentom pjevat Bogu u mom slučaju. Na prvom mjestu Bog, pa obitelj, a drugo u toj mjeri da ne zapostavljaš ovo drugo. U Hrvatskoj se točno osjeti da su ljudi jako gladni duhovnoga, gladni su Boga'', smatra Rafo.

