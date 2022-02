Saborske zastupnice Sabina Glasovac i Karolina Vidović Krišto te šefica državnih nekretnina Renata Sabo 96-e su se natjecale za Miss Hrvatske. No, jeste li znali da su se i pjevačice Anđa Marić, Antonija Šola i Žanamari, glumica Ana Gruica i dizanerice Aleksandra Dojčinović i Monika Sablić također natjecale na tom izboru ljepote? Kako su ove uspješne dame tada izgledale i što im je značila titula kandidatkinja izbora za najljepšu Hrvaticu zna naš Davor Garić.

Saborske zastupnice Sabina Glasovac i Karolina Vidović Krišto te šefica državnih nekretnina Renata Sabo danas su uspješne u svojim političkim angažmanima, no '96. pozornost su plijenile izgledom. Zajedno s današnjom direktoricom Direkcije Izbora Miss Hrvatske Majom Vračarić borile su se za titulu najljepše Hrvatice.

''Sabina je tada bila dosta samozatajna, vrlo skromna i vrlo samozatajna djevojka isto kao i Karolina, ne sjećam se da je nešto posebno iskakala. Ona je bila lijepa, sve su bile lijepe, ali nisu bile gromoglasne ili s nečim da su skretale previše pažnje na sebe. Zaista nisu, ja sam možda bila malo bliža sa Renatom Sabo'', prisjetila se Maja Vračarić, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss svijeta.



Političarke koje danas gledamo u informativnim emisijama, kao tek punoljetne, bile su glavna atrakcija novinskih članaka o ljepoti. Za dobar plasman na izboru Miss Hrvatske potrebno je mnogo više od lijepog lica i sexy tijela.



''Pa nemojmo se zavaravati, izbor Miss ljepote je izbor ljepote, međutim, ako iza te ljepote nema ljepote duha, nema karaktera, nema energije, onda se ništs dalje neće dogoditi. Neće doći ni do sabora ni do modne piste, niti do vlasnice licencije, niti do dobre udaje'', govori Tihana Harapin Zalepugin, modna agentica.



Svoje prve korake pred svjetlima reflektora na izborima ljepote započele su i pjevačice Antonija Šola i Žanamari Perčić, glumica Ana Gruica, dizajnerice Monika Sablić i Aleksandra Dojčinović, voditeljica Lana Pavić, ali i ova slavna frontmenica benda Flare.



''Anđa Marić koja je tu vidjela način da svoj bend isfura i da se čuje, to je bilo doslovno cviljano zašto se prijavila na izbor Miss'', prisjetila se Maja Vračarić.

Dok su neke ljepotice s izbora Miss krenule političkim, glazbenim ili modnim vodama, htjeli to priznati iili ne, mnoge povezujemo sa slavnim nogometašima.



''Pa misice sa nogometašima su se povezale same, mi ih ne povezujemo. Nekako se ta ljepota voli zaljepiti za lijepe atraktivne muškarce koji pri tome imaju i ono nešto drugo, a to je novac. Ne znam da li je to zaista tako. Evo Anica je zaista sretno udana, oni su se znali još i prije proglašenja i imaju troje djece i imaju divan brak tako da je ona dokaz toga da nije samo novac u pitanju'', smatra Tihana Harapin Zalepugin.

No mlade djevojke koje su tih devedesetih koračale pistom izbora Miss Hrvatske, priznaje nam Maja, nisu previše razmišljale o bogatoj udaji ili pak političkoj karijeri. Bilo je važno da se dobro zabave i, naravno, da dobro ispadnu na fotografijama.



''Tad kad imaš 18 godina to ti je jako važno, tad nije bilo fejsa ni Instagrama i da ti tad toliko pažnje netko pokloni ti se osjećaš ko kraljica. Tako da je danas to ipak puno puno drugačije, ali mi tad smo bile opčinjene, mi smo bile kraljice...'', priča Maja.

Ako pitate ove dame, čini se da ljepota ipak ima dvije strane. Atraktivna vanjština katkad je dvosjekli mač.



''Teže joj je ako ne zna na pametan način iskoristiti svoj izgled. Ako ona fula u svojim ambicijama, u pokazivanju sebe same, onda naravno da joj neće biti jednostavno i da će je svatko gledati kroz prizmu te minice, tog dekoltea. Ako ti zatvoriš to sve skupa i prisiliš ljude da te gledaju u oči i da te slušaju, a pri tom si i lijepa i atraktivna, e onda uspjeh mora doć'', smatra Tihana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Tatjana Jurić skočila u ledenu rijeku da spasi ljubimicu, uspjela i sve slučajno snimiti: "Ekipa u kafiću gleda, ja skačem, ovo je hit!" +26

Zbog kobne odluke danas ne može zatvoriti oči i nasmiješiti se, a bila je kraljica ljepote: "Došla sam s prekrasnim, zdravim licem" +5