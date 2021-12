Maleni heroj Tin iz sljedeće priče ima tek nešto više od dvije godine i, nažalost, u vrlo je teškoj situaciji. Rođen je gluh, ima cerebralnu paralizu i epilepsiju, zbog čega je pokrenuta humanitarna akcija kako bi mu se olakšao život.

Ovaj 26-mjesečni veseli i znatiželjni dječak Tin svojim osmijehom skriva zdravstvene probleme koji ga muče.

''Ima cerebralnu paralizu i gluh je, mi smo oboje također gluhi. Zahvaljujući prijateljima koji su nas pokrenuli da organiziramo pomoć zbog terapija i drugih stvari koje su izrazito skupe prihvatili smo njihovu pomoć, ali nismo očekivali da će biti toliko velika akcija. Bilo je jako lijepo i stvarno nas je to iznenadilo i sretni smo i vidimo da ljudi imaju puno srce pomoći našem djetetu. Hvala vam i nećemo vam to zaboraviti'', govori Tinova majka Asja Barić.

Ovu plemenitu akciju pokrenuo je Budo Jusić, prijatelj njegova oca Danijela, koji je zajednicu gluhih osoba zainteresirao za padel, dinamičan sport koji se igra u parovima. Saznavši za tu priču, organizirao je turnir kako bi mu se pomoglo.



''Ja Dafu poznajem jer smo igrali zajedno rukomet i kad sam se preselio u Švedsku dugo se nismo vidjeli i netko je objavio priču o Tinu i naravno da me ta situacija pogodila obzirom da je on moj prijatelj. I onda mi je palo na pamet da organiziramo turnir'', govori Budo Jusić.

''Ne mogu opisati koliko mi je drago zbog toga što upravo ovakvih akcija fali u sportu i Zagrebu i stvarno je lijep osjećaj da se može pomoći kroz zabavu, kroz sport i zdravi način života. Super je uopće prilika da smo mi mogli ponuditi prostor da se ovdje održi takva nekakva hvalevrijedna akcija i da se pomogne malom Tinu i njegovoj obitelji…'', govori Tomislav Margeta.

A malenom Tinu život mogu olakšati terapije i medicinska pomagala.

''Najvažnija je fizikalna terapija, s obzirom da je gluh važne su logopedske vježbe tako da smo svaki dan na terapiji, svaki dan dva puta. Sad smo gledali pomagala koja trebaju za kuću, to je stolac za kupanje, sjedalica, kupili smo posebna kolica. Vidjeli smo da to nije na listi pomagala HZZO-a, to nas je iznenadilo, a ta su pomagala uistinu skupa. Nismo očekivali da su to tolike cijene i tako je i počela ova priča s humanitarnom akcijom'', objasnila je majka Asja.

''Informacije za pomoć možete potražiti putem našeg instagram profila def padel Zagreb i pozivamo sve dobre ljude da se uključe i da pomognu ako mogu'', dodala je Matilda Filipović, predsjednica kluba Deaf padel Zagreb.

Unatoč teškoj situaciji, njegovi roditelji ne dopuštaju da ih napusti optimizam.

''Mi se trudimo biti pozitivni i on je stvarno veselo dijete. Najvažnije je što je znatiželjan, prati sve stvari koje se događaju, sve ga zanima, smije se stalno i vjerujem da će to sve biti u redu kasnije'', rekla je Tinova majka.

Ova divna obitelj ima mnogo snage i volje za svoju borbu, a na nama je da im pokušamo olakšati težak put kako bi maleni Tin zadržao svoj prekrasan osmijeh.

