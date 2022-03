Dodjela Oscara na neodoljiv način spaja film i modu. Crveni tepih pretvara se u medijski najpraćeniju modnu pistu. Ove godine mnogi su dobili pohvalu modne struke - no neke je dočekao i palac dolje. Što je koga dopalo doznala je Ana Vela za In magazin.

Oskarovski crveni tepih odavno nije bio ovako veseo. Dominirale su boje , ali i neka dosad neviđena izdanja s daskom ulične mode.

''Idemo odmah u glavu s najhrabrijom damom večeri Kristen Stewart. Stewart zapravo glumi tu buntovnicu na crvenm tepihu, često je imala neobične odabire i pomicala granice'', govori Dubravka Prpić Znaor, modna urednica.

''Nešto novo, nešto atraktivno ali Chanel hoće pokazati da ide prema mladima. Kratko bismo poručili 'REST IN PEACE' formalnom oskarovskom odijevanju'', komentirao je model Josip Tešija.

''U svakom slučaju odličan odabir, ona se uvijek istakne'', kaže Dubravka.



Apsolutni trend koji se nametnuo je raskošna suknja s bijelom košuljom.

''Zendaya zapravo često nosi nekakve kraće varijante topova i suknji i zato što je to jedan od trendova koji njoj odgovara'', komentira Dubravka.



Modno veselje i opuštenost prelile su se i na mušku modu, a uzdahe mami mladi Timothee Chalamet.

''On je jedna mala institucija moglo bi se reći. On predstavlja jednu novu generaciju u Hollywoodu, a to je urbana inteligencija, nježni, a snažni muškarci'', kaže Tešija.

''Jedan hrabri odabir bez majice otvorenog sako, zašto to ne bi muškarci kako to rade žene. ''On je već neko vrijee jedan od najbolje odjevenih muškaraca i uvijek se veselimo vidjeti što će odabrati. '', pita se Dubravka.

Uz rodnu promovirala se i rasna ravrnopravnost. Uz Liv Ullmann, Jamie-Lee Curtis i osobito Ritu Moreno slavile su se i godine.

''Taj jedan pomak u odijevanju starijih generacija je prisutan i mislim da je to jedan odličan način da zanimljivo odjevena osoba može biti u svakoj dobi'', govori Dubravka.



Penelope Cruz u Chanelu, bila je lijepa, ali ne i pamtljiva. Monogi su i svojim stajlingom izražavali podršku Ukrajini poput Jasona Momoe.



Vrijedna divljenja bila je Lupita Nyong'o u Pradi. Lijepa je bila i Nicole Kidman u Armaniju. Jessica Chastain blistala je u Gucciju.



Naomi Scott odjenula je Fendi. A sestre Bailey na crvenom tepihu bismo najradije zaboravili.

''Ovo je ipak malo pretjerano jer djeluje više vulgarno nego seksi, trebalo bi tu neku skladniju formu odabrati'', govori Dubravka.

''Mislim da će Oscari za par godina izgledati sasvim drugačije, da neće biti elegancije, da će biti baš nešto novo, ležerno'', smatra Josip Tešija.

