Trenutačno najpoznatija trudnica u Hrvata Maja Šuput uživa u blaženom stanju. Trudnoća joj prolazi bez ikakvih problema, pa ne skida osmijeh s lica. In magazin je odlučio zaviriti u svoju arhivu i istražiti kako su u svojim trudničkim danima izgledale neke od slavnih Hrvatica. Kako su izgledali trudnički dani domaćih ljepotica, zna Davor Garić!

Maja Šuput blista u sedmom mjesecu trudnoće. Kako bi sve faze njezina blaženog stanja ostale ovjekovječene na fotografijama, brine se i njezina majka Danica.

"Svaki put kad je ručak, prvo je slikanje. Meni je to smiješno, moja mama nije taj tip za slikanje, to smo bili moj pokojni tata i ja. Mi bismo se slikali na lusteru, samo da se slikamo. Moja mama uvijek je mislila da smo mi ludi. Mama je normalna u familiji, mi smo bili crne ovce. A sad kad sam trudna, sad je njoj prvo: 'Nenade, slikaj nas!', 'Mama, došli smo samo pojest nekaj...', 'Ne, ja to moram imati!" ispričala je Šuput kroz smijeh.

Trudnoća joj prolazi bez ikakvih problema. Poletna je i sretna, pa dani slatkog iščekivanja teku zaista blaženo. Svoje je trudničke dane u raskošnoj crvenoj haljini zauvijek zabilježila i Severina. Sina Aleksandra rodila je u veljači 2012. godine. Zbog komplikacija mjesec je dana provela u bolnici na splitskim Firulama.

"Kakav je Aleksandar sin? Najbolji na svijetu i ja sam jako sretna što sam njegova mama!" kazala je Severina.

U visokoj trudnoći, s minimalno make-upa i sa slatkim šeširićem, Nives Celzijus plijenila je poglede 2005. godine. U šestom pak mjesecu trudnoće 2019. lijepa Iva Jerković odradila je svoju posljednju manekensku kampanju prije rođenja kćerkice.

"Imam osjećaj da to je neka potpuna sreća, ispunjena sam i mogu samo reći da se osjećam čarobno", rekla je tada Jerković.

Svoju je trudnoću dugo skrivala supruga Matea Kovačića Izabel, a onda je sretnu vijest podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama. Franka Batelić svoje je dane u blaženom stanju 2019. provela radno. Nastupala je i snimila božićni videospot.

"Sve dok sanjaš, sto ću puta disat tiše... Ja ću smirit vjetar, kiše... Snimili smo svoju prvu pjesmu i još koji mjesec u duetu pjevamo i plešemo na pozornicama! Stiže nam samo naš mini čovjek!" kazala je Batelić dok je još bila trudna.

Jedna od najseksepilnijih domaćih pjevačica slovi kao vlasnica savršene linije. Ipak, za vrijeme trudnoće Žanamari Perčić nakupila je dosta kilograma.

"U trudnoći sam dobila čak 35 kilograma. Doduše, ne zbog toga što sam previše jela, upravo obrnuto, čak sam držala nekakvu dijetu da ne bih dobila taj trudnički dijabetes. Jako sam pazila što jedem, ali moj problem su bili hormoni štitnjače, tj. neimanje štitnjače. Stalno smo trebali tu dozu porihtavati, to je stvarno bilo naporno", priznala je Žanamari.

Komplikacije u trudnoći nisu zaobišle ni Pamelu Ramljak. U prvoj je trudnoći doznala da nosi gen koji uzrokuje zgrušavanje krvi. Tada se podvrgnula metodi zadržavanja ploda te si je svakodnevno sama davala injekcije. To je činila i u drugoj trudnoći.

"Ja sam se od 6. tjedna trudnoće počela bosti. Već su mi noge malo modre. Imam iskustva u tome, jednostavno se čovjek na sve navikne. Da nije toga, tko zna bih li se ikad ostvarila kao majka, tako da tu žrtvu prinosim vrlo rado", ispričala nam je Ramljak.

Blogerica Ella Dvornik svojim pratiteljima rado otkriva detalje svojeg obiteljskog života, pa su i njezini blaženi dani iz obje trudnoće ostali zabilježeni u brojnim videoblogovima.

"Prva mi je bila super. Ništa, kao da nisam trudna. Jela sam puno limuna. A sad sam imala mučnine i kad svi pričaju o mandarinama, jako mi se jedu mandarine, tako da je to to", požalila se Ella dok je njezina kćerkica Lumi još bila u trbuhu.

Nikolina Pišek svoju je prvu kćer rodila u ranim dvadesetima, a drugu u kasnim tridesetima. Obje su joj trudnoće prošle u najboljem mogućem redu.

"Budući da sam trudnoću iznijela fizički podjednako lako kao i prvu, ne mogu reći da sam imala bilo kakvih tegoba ili komplikacija u odnosu na prvu trudnoću. To je sve manje-više bilo isto. Nisam dobivala na kilaži, u smislu nisam loše dobivala na kilaži ili nezdravo. I nisam imala problem s vraćanjem u formu poslije, isto kao ni prvi put", pohvalila se Nikolina.

U formu se nakon porođaja brzinom munje planira vratiti i Maja Šuput, kojoj su svi trudnički kilogrami završili samo u trbuhu.

"Iako moram priznat da su meni svi govorili prije trudnoće: 'Pa joj, ti si tak mala, imat ćeš mali trbuščić!', a sad svi koji me vide kažu: 'Pa nisi tak mala!' Da, otišlo je sve u trbuh i to baš ono big time!" ispričala je Maja.

Trenutačno najpoznatijoj trudnici u Hrvata termin je krajem ožujka, no do tada neće mirovati, nego je čeka mnogo posla.

