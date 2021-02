Bazeni, teniski tereni, teretane na otvorenom te vrtovi bogati voćem i povrćem - samo su dio okruženja u kojem žive holivudske zvijezde. Većina njih, poput Michaela Douglasa, u vlasništvu ima nekoliko nekretnina, a svaka od njih krije pravo bogatstvo. Ivana Nanut i IN magazin vode vas u luksuzne domove koji blistaju prema njihovim vlastitim željama jer im novac ne predstavlja nikakav problem.

Kada pomislite kako izgleda dom filmske zvijezde, vjerojatno zamišljate luksuzni dvorac. Često niste daleko od istine. Budući da im novac ne predstavlja problem, teško je izbrojiti sve milijune koji su potrošeni kako bi holivudske zvijezde živjele u kućama po svojoj mjeri.



"Pa, to mi je jako važno jer kad sam odrastao, nismo nikad imali vlastitu kuću. Uvijek smo živjeli u stanovima i selili se pa je imati kuću za mene bio oduvijek san. Kada samo uspio kupiti kuću, bila je to velika stvar za mene, nitko u mojoj obitelji nikad je nije imao", priznao je glumac Ryan Gosling.

U svojim luksuznim domovima neki od njih, iz dosade, svakodnevno na društvenim mrežama objavljuju kako kuhaju, treniraju, ljenčare ili uživaju u društvu svojih kućnih ljubimaca.



U luksuznom domu bivši guverner Kalifornije uživa u društvu svojih ljubimaca, magarca Lulu i ponija Whiskey. Životinje se slobodno kreću unutar i izvan kuće, ali i uživaju praviti mu društvo dok vježba u teretani. Rory Kennedy, najmlađa kći američkog senatora Roberta Kennedyja, odrastala je pak uz mali zoološki vrt.



"Imali smo 11 pasa, imali smo konje, koze, morskog lava i bilo je dosta ljudi koji su dolazili u kuću. Mami je bilo važno da se zabavljamo", izjavila je Rory.

Dom u kojem bi mnogi poželjeli živjeti jest onaj glumca i producenta Marka Wahlberga. Košarkaško igralište, golf-teren, velika teretana, kuhinja na otvorenom, kinodvorana, bazen, spa te knjižnica - samo su dio luksuznog sadržaja u kojem žive glumac, njegova supruga i četvero djece.

Popularni Rocky danas uživa u svojim luksuznim domovima, ali ni on nikada neće zaboraviti kako je to izgledalo kada nije imao ništa.



"To je jako tužna uspomena. Imao sam taj jedan kaput i on mi je doslovno bio dom. Spavao bih u njemu na autobusnoj postaji, ispred poštanskog ureda, usred zime, i bilo je jako hladno. Taj mi je kaput spasio život, stari kaput od ovčje vune iz Afganistana", otkrio je glumac Sylvester Stallone.

Danas je popularno u domovima uzgajati i voće i povrće pa većina zvijezda uživa u plodovima svojeg rada.



Glumica Jane Seymour ima predivan vrt. U vrtu ima banane, breskve, marakuje, borovnice, kukuruz, krumpir, brokule i svoje kokoši.

"Imamo uglavnom sve. Pokušavam se sjetiti što nemamo i ne znam. O svemu se brinemo ja i vrtlar, da. Ali obožavam ga, jedemo iz njega svaki dan. Višak hrane odlazi ljudima koji si je ne mogu priuštiti. Ništa se ne baca i vrlo se ponosim tim vrtom, organski je. Sviđa mi se što djeca vole jesti zdravu hranu jer gledaju kako raste, beru je i sade. To je fantastično", zaključila je Jane.



Vjerujemo da bi se većina vrlo brzo naviknula na takav bezbrižni i luksuzni način života.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.