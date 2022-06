Šezdeset kilometara, 17 otoka i 18 edukativnih predavanja - tako u brojkama izgleda treća faza sada već dobro poznatog projekta RokOtok. Prije nego što se ohrabri još jednom zaplivati u mislima s prerano preminulim sinom, Domagoj Jakopović za ovaj se podvig priprema psihički i fizički. Što podrazumijeva njegov trening, zašto ga ovaj projekt liječi te što misli da bi na sve rekao njegov Rok, Ribafish je ispričao Jeleni Prpoš za In magazin!

''Ovaj projekt je meni sve'', koliko je Domagoju Jakopoviću stalo da projekt RokOtok dovrši kako je i obećao svojem preminulom sinu , jasno je iz svakog njegovog koraka, razmišljanja. Život ponekad piše potpuno neočekivane stranice i iz naših priča trga glavne junake. One u kojima smo pronalazili snagu i smisao, ali Ribafish zna da ti isti junaci sigurno ne žele da sve stane i žele da se ispuni dano obećanje.



''Nadam se da mu je savršeno tamo u tom fluidu, obliku gdje je sad i da uživa u svemu što mu je bilo uskraćeno. Hrenovke, mesni doručak i nadam se da kad se sretnemo će doći i potapšati me i reći - napravio si dobru stvar'', govori Domagoj.



A ta dobra i vrijedna stvar, između ostalog, podrazumijeva spajanje svih hrvatskih naseljenih otoka. Ribafish je dosad posjetio njih 34. Preostalo je 17 najsjevernijih. Do svih će , naravno i ovaj put doplivati, a veliko finale podrazumijeva 60-ak kilometara u rukama i nogama.



''Tek kada zapiknem 50. zastavicu mislim da ću se raspasti, da ću se isplakati, ispsovati izvrijeđati'', kaže.



I baš je to jedan od dokaza kako ovaj projekt cijeli njegovu bol. No i koliko god njemu čini dobro, toliko i onima koji ga dočekaju na otocima, uče iz njegovih predavanja i uživaju u ljetnom druženju.

''Ja sam mislio nakon prva tri ootoka da ću odustati, da ću dijeliti knjige nikome, pa sam štampao još 1000 knjiga, 7 tisuća, ljudi, svaki taj zagrljaj, pozdrav, znači da sam spašen i da vrijedi biti na ovom svijetu'', kaže.



Cilj RokOtoka je i potaknuti mlade na sport, naučiti ih ponešto o ekologiji, doživjeti avnturu, uživati u prirodi, naći nove pijatelje, ali i naći vremena te razgovarati sa svojim roditeljima.



A prije pripreme predavanja i riječi kojima će se voditi na svakom otoku, Ribafish pažnju posvećuje fizičkoj spremi. Bazen, teretana, šetnja njegova su svakodnevica.



''Star sam, imam 52 godine, kilav, rame mi je puklo, bruh sam operirao, dizao sam frižider, pukao mi je list, ali kad imaš kontinuitet i kad kaže da je puno bolje sat vremena posvetit fizikali, onda to postane navika'', priča Ribafish.



Ribafish će zaplivati Jadranom 3. srpnja, obići otoke u 25 dana , a sigurno je, kaže, i izgubiti desetak kilograma. No sav taj trud vrijedi, daje mu snagu i čini ga još bližim njegovom Roku.

