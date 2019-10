Četvorica kandidata, četiri majke i otac upuštaju se u avanturu života. Oni su, naime, kandidati druge sezone showa ''Ženim sina?'', a prvi kandidat kojeg predstavljamo je Bruno Filipović.

Bruno Filipović dolazi iz Jakšića, malog mjesta u blizini Požege, i jedan je od četvorice kandidata druge sezone showa ''Ženim sina?''. Ovaj ekonomist nekad je igrao nogomet, a danas...



''U slobodno vrijeme se bavim sportom, konkretno idem u teretanu, a pored toga bavim se i fotografijom, ovako malo amaterski, ali i za svoj neki gušt'', kaže.

Upustio se Bruno i u jednu novu avanturu - onu ljubavnog karaktera.

''Nadam se da ću upoznati nove ljude, da ćemo se dobro zabaviti, pa na kraju nikad se ne zna, možda stvarno upoznam i svoju srodnu dušu'', zaključio je.

U toj potrazi pomoć će mu biti mama Brigita i tata Mile.



''Polako, polako ali sigurno, očekujemo prije svega da se Bruno dobro zabavi'', govori otac.

Bruno se s roditeljima slaže u tome da njegova izabranica mora cijeniti jedno...



''Bruno je izrazito veseo dječak, dečko, jednostavan dečko, trebap bi imati jednostavnu djevojku, kulturnu, obrazovanu, koja bi poštovala tradicionalne vrijednosti, obiteljske jer i on sam je takav i mislim da bi takvu mogao upoznati'', govori Brunina majka.

A evo kakva je njegova idealna žena.

''Prije svega tradicionalna, da imamo zrelu i zdravu komunikaciju, to mi je jako bitno za nekakvu daljnju vezu ili možda eventalno brak, znači općenito da je karakterna osoba, da mi odgovora po ponašanju prvenstveno i tako'', govori.

Budući da drži do tradicije, dosad nijednu svoju djevojku nije predstavio roditeljima.



''Nisam dovodio djevojke doma, mi smo tradicionalni, imam poštovanja prema roditeljima, jednostavno dok ne bude to to, nema baš sad smisla dovoditi svakih par mjeseci nekog doma'', objašnjava.

Na tom putu kanidati se moraju nositi s različitim ženskim karakterima. Izazovan je to zadatak i težak teret, ali sve je lakše uz zabavu i smijeh, ali i pokoji savjet.



''Pretpostavljam da ću više od tate slušati savjete. Uvijek mi kaže što je dobro, što nije jer on čovjek je ima iskustva više od mene i volim poslušati njegove savjete i uvijek su mi bili od koristi'', kaže.

Da on mlad je, da se opusti, da vidi nešto da upozna cure, ako šta bude, bude.

A što će biti? Kako će se njegova potraga odvijati, ne propustite pratiti u drugoj sezoni zabavnog showa ''Ženim sina?''.

