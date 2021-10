Jedno vjenčanje, povratak iz Afrike i brojne druge zavrzlame. Sve to nas očekuje na samom početku druge sezone serije Dar Mar. Tko će još začiniti događanja u Dizmovu te kako se glumica Katarina Madirazza osjeća s novim imidžem, provjerite u prilogu In magazina!

Novi zapleti i nove komedije šefice policijske postaje Božene i njezinih policajaca se nastavljaju. Vraćamo se onamo gdje smo stali - na jedno vjenčanje.



''Svakakve neke ljubavne zavrzlame, moje i mojih bližnjih. Svašta nešto uzbudljivo'', kaže glumica Lucia Glavich.

Očekuju Milenu ljubavni problemi, a nije ona jedina.



''Nino je već, dugo je on zaljubljen. i on i brat, ali on više. Normalno u Milenu Brkljaču. I iz toga zapravo kreću svi Ninovi problemi i sve Ninove nedaće'', priča Mmčilo Otašević.

Promijenit će se i Nino malo.



''Sad nemam frizuru koju Nino ima, košulja je za specijalne prilike. Imam dvije za te baš specijalne prilike kao što su sudar, neka večera. Imamo Nina u civilu to je velika promjena, par puta ali velika je promjena. I rekao bih da je pametniji, što ne znači nužno da je bolji čovjek jer ufff, ne bih ja rekao da je dobar čovjek više.

Znaš ima ta kategorija, mi smo to u društvu tako imali, tako smo to nazivali, da je malo pametniji boba ne bi valjao'', tkriva Momčila.

U Dizmovo se iz Afrike nenadano vraća Dada, zbog koje se glumica Katarina Madirazza odlučila na drastičnu promjenu imidža.



''Šok, zato što ja odmalena uvijek pričam da me užasan strah frizera i doslovno sam to mrzila, ali sam uvijek govorila za ulogu sve. I sad kažu - mi bi te promijenili. Može, nema frke. I dobivam sliku, kratku kosu, smeđi pramenovi i ja ovak. Samo mi je knedla bila u grlu. Pristajem, naravno može, ali nisam spavala danima prije toga, kako će to meni stajati, pa kako ću ja kad ću se buditi onako raščupana. Ja sam prezadovoljna'', kaže Katarina Madirazza.

Zbog uloge joj, kaže, ništa nije problem napraviti jer su u glumačkom svijetu promjene izgleda česte.



''Najbližima sam rekla jer nisam im mogla taj šok pružiti. Mama je rekla tati i tata je rekao - neće to njoj stajati. Najbolja je bila bakina poruka. Baka mi je poslala poruku - Katarina zašto si to napravila, pa ako ti je trebalo za ulogu zašto nisi periku stavila. Meni si puno ljepša sa dugom kosom, pusa, volim te. I onda je rekla kak si to mogla reć u medijima'', ispričala je Katarina iskreno.

Glumačkoj ekipi pridružit će se jedno novo lice. Glumca Petra Burića gledali smo kao Matu u seriji Kud puklo da puklo.



''Kao da sam došao poslije godinu dana. Prošlo je pet godina. Zapravo svi smo se pitali kako je vrijeme prošlo, ali jeste baš brzo, ali ja se osjećam tu stvarno kao kod kuće'', kaže Petar Burić.

Ovog puta, mogli bismo reći, da će biti s druge strane zakona.



''Od Mate koji je bio policajac, sad sam Gabrijel, koji možda ne bi smio otkrivati što je on sve jer je jako zanimljivo, cijeli moj karakter i njegova uloga u ovoj novoj sezoni je baš to da on može biti nekako i ono što on misli da ljudi misle da jest, on nije. Ima neku vrstu kameleona u sebi koji koristi za svoj neki motiv, koji je jako bitan za njegovu obitelj'', priča Petar.

Različite zavrzlame nas još čekaju, stoga ne propustite se dobro nasmijati i zabaviti uz nove nastavke serije "Dar Mar'' od ponedjeljka do petka te subotom uz dvije epizode Bogu iza nogu od 20.15!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.