Pobjednica Survivora Nevena Blanuša nakon briljantnog osvajanja titule jedine ''preživjele'', priznala je da joj uspjeha ne manjka ni na ljubavnom planu. Ispričala nam je čime ju je osvojio njezin partner ali i kako pokreće svoj biznis koji će pomoći majkama s malenom dječicom. O čemu se točno radi otkrio je Davor Garić za In magazin.

Nevenu smo navikli gledati u blatu, mokru, znojnu, crvenu, a ovaj put je u nešto drugačijem izdanju.

''Je, malo sam sredila i za promjenu sam izašla iz tog okruženja'', priznala je Nevena na početku razgovora.

Vidjeli smo da je Nevena ratoborna ratnica, ali tko je Nevena u privatnom životu, kad nema kamera, kad nema zadataka i slično?

''Jedan veliki emotivac i sve što radim, radim s puno emocija. Najviše mi energije oduzme to što u sve dajem emociju, a isto tako me i puni. Ispunjava me kad ja dam tu emociju u to nešto'', otkrila je.

Znam da se kuju brojni planovi, ali možeš li mi otkriti što se kuha u tvojoj kuhinji, neki su projekti na pomolu!

''Je, trenutno su neki projekti u pripremi, vezani su za otvaranje fitness studija. Bit će namijenjeni prvenstveno ženama, majkama, one koje najmanje vremena mogu uložiti u sebe, majkama s malom djecom, ono što planiram otvoriti bit će namijenjeno prvenstveno njima, da se mogu posvetiti sebi, a da ne zanemare svoje dijete'', govori.

Tko joj je u životu najveća podrška, tko ju najviše gura?

''Najveća mi je podrška majka, bez obzira na sve majka mi je uvijek bila najveća podrška. Ja se njoj divim što je izdržala gledati ovaj show'', iskrena je Nevena.

''Bilo je zabranjeno sve kao i mobiteli i meni je bilo najstresnije od svega kako je ona to sve prihvatila, kako je prikazano, je li ona zadovoljna, ne jesam li ja zadovoljna, nego je li mama zadovoljna, je li mama odobrila i na kraju je mama sve odobrila, gledala je sve do zadnje sekunde'', priča Nevena.

A kako je ljubav u životu podjednice Survivora?

''Trenutno ide u jako lijepom smjeru, to ti mogu reći. Iskreno, nisam očekivala. Malo sam se maknula od tog ljubavnog života i rekla sam da to želim ostaviti na stand by-u pogotovo jer sam išla na tako neku egzibiciju, a kad ono, vratila sam se, neke su se stvari malo promijenile, ali to ću ti ostaviti za neki drugi put!'', rekla je.

A kakav to frajer mora biti da osvoji jednu tako simpatičnu, emotivnu pobjednicu Survivora, s kojom zna da nema zezancije?

''Pa samo iskren, ne tražim ništa previše, jako cijenim iskrenost i...šarmantan! Ne mora biti zgodan, visok, crn. Prije mi je bilo tako, prije sam imala takve standarde, ali što si malo stariji shvatiš da su unutarnje vrijednosti malo važnije, ali trenutno osoba ima sve!'', kaže.

U tijeku su pripreme za novu sezonu Survivora, što bi savjetovala svim gledateljima koji se možda dvoume, prijaviti se ili ne, ići u tu avanturu ili ne, što bi im ona rekla?

''Prvenstveno da se ne dvoume, da se prijave, to je stvar koja se dogodi samo jednom u životu, ja sam proživjela sve i evo preživjela, i savjetujem svima koji su i na tren pomislili da se prijave, da to stvarno i učine'', zaključila je.

