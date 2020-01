Kako je to stati na pozornicu sa zvijezdama poput Celine Dion ili Pink, plesač Lukas McFarlane otkrio nam je iz prve ruke. Ovaj talentirani Kanađanin po drugi put se našao u Hrvatskoj kako bi radio s ovdašnjim mladim talentima.

S pozornica koje dijeli s nekima od najvećih inozemnih glazbenih zvijezda, Lukas McFarlane uvijek se rado vraća na one hrvatske, na kojima predaje mladim plesačkim nadama Transform crewa u njihovu zimskom kampu.

''Taj prvi put kad sam došao je bio toliko poseban, energiju koju pronalazim ovdje na nalazim na mnogo drugih mjesta u svijetu, a predajem zaista svugdje. Bio sam zaista impresioniran i plesači ovdje imaju nevjerojatnu želju za treningom i rastom i zato se vraćam'', ispričao nam je.

Mladi Kanađanin, danas vlasnik plesačke kompanije u Londonu, u startu se suočio s onom raširenom predrasudom kako se od plesa ne živi i svima dokazao suprotno.

''To su i meni govorili jer doista nema takvih poslova u mjestu iz kojeg dolazim. Tako da velik dio mog uspjeha leži u tome što sam se odselio tamo gdje ima posla te se kasnije vratio i stvorio prilike u mjestu iz kojeg sam došao'', kaže.

Pobjeda na jednom od talent-showova Lukasu je donijela titulu najboljeg plesača u Velikoj Britaniji, a danas njegova biografija sadrži suradnje s imenima poput Celine Dion, Taylor Swift i Pink.

''Kad sam radio s Pink, želio sam prvenstveno raditi s njezinim koreografima jer sam ogroman fan, pa sam više bio impresioniran njima, no one minute kad je ušla u sobu i počela pjevati, plesati i bila je toliko zahvalna svima nama, postajao sam sve više impresioniran njome jer je bila toliko skromna, toliko je talentirana i što više vidite koliko je divna osoba to vam je nevjerojatnije sve što je postigla'', objasnio nam je.

Pjevačica poznata po akrobatskim vratolomijama tijekom nastupa uživo, uvjerila ga je kako je odlika najvećih zvijezda ta da uvijek pomiču vlastite granice.

''Na Britsima smo radili taj jedan duet u vodi i to smo trebali plesati ja i jedna djevojka ali čim nas je vidjela je rekla to izgleda ludo želim to probati i sama. A realno nitko ne bi rekao da želim pjevati dok me zaljevaju vodom i odraditi taj cijeli duo, ali ona uvijek želi izazove i tome se jako divim, jako je kul'', prisjetio se.

Iako bi pred njegovom sunarodnjakinjom Celine Dion mnogi izgubili glavu, on nam je sa smiješkom priznao da koliko god čudno zvučalo, nije ga zatekla njezina veličina.

''Ona je bila divna, mogli ste osjetiti njezinu energiju i pristunost čim bi ušla u prostoriju i jako je divna i zahvalna. No mislim da sam s Pink najviše ostao pod dojmom i to zato što mislim da je to što radi fenomenalno'', kaže.

Dok s jedne strane izgleda zaista glamurozno, posao profesionalnog plesača suočit će vas s brojnim odbijenicama, a na odgovor ne - jednostavno se morate naviknuti.

''U ovoj industriji tu se često ne radi o plesu nego stanete li u taj kostim, imate li pravu visinu, ili moraš odgovarati tom partneru kojeg su oni već odabrali, puno je toga van kontrole'', objašnjava.

Zato za svoje učenike ima jednu jasnu poruku.

''Jedina stvar koju imate, a koju nitko drugi nema je vaša jedinstvenost, ne postoji nitko drugi poput vas, zato ako imitirate druge ljude ili želite biti poput njih nećete uspjeti, oni su najbolja verzija sebe, ali ste vi zato posebni zbog svoje individualnosti'', kaže.

A pred mladim talentima Transform Crewa je svjetla budućnost, posebno sada, nakon pobjede u Supertalentu.

''Nekako nismo ni uspjeli proslaviti to iskustvo i tu pobjedu već smo se odmah bacili na organizaciju ovog kampa koji prošao fenomenalno, ljudi su prezadovoljni, učitelji su prezadovoljni'', kaže Davor Ćiković, jedan od osnivača ove plesne skupine.



''Ono što nam svi učitelji ističu je da su nam djeca odnosno plesači stvarno motivirani, da jako grizu i da su željni koliko god bilo naporno, radionice su cijeli dan od jutra do mraka, a oni jednako grizu na prvoj kao i na zadnjoj i to je jako impresivno'', dodala je Ivana Rončević iz Transform Crewa.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.