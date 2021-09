Pjevačica Žanamari Perčić već dugi niz godina oduševljava svojim stasom. Iako je nedavno zakoračila u četvrto desetljeće života, ne manjka komentara na njezin izgled. Zašto je Žanamari je odlučila dizajnirati kupaće kostime te što je dobila od supruga za rođendan, saznajte u prilogu In magazina.

Za nju bi se moglo reći da kad živiš život plućima, godine jednostavno stanu. Iako je Žanamari Perčić navršila okruglih 40, izgleda bolje nego ikad.



"Ovaj rođendan mi je bio najneplaniraniji party stoljeća, a najbolji. Imala sam svirku na rođendan isto neplanirano. Rekli su mi iz Tučepa ajde ove godine baš na 08.09. - alli to mi jee rođendan - Ali na kraju je ispalo super što mi je to baš bio rođendan i došli su mi svi prijatelji i prijateljice, čak su i iz Splita potegli do Tučepa. Dočekali su me poslije svirke sa balonima, cvijećem i idemo na koktele i bilo je stvarno nezaboravno''', priča Žanamari.



U šali pjevačica voli reći da neostvarenih želja više nema. Sreća, zdravlje i zadovoljstvo njezin su eliksir mladosti. No, napominje, u tome nije sama.



"Divno je imati muža s kojim možeš sve planirati i kad ti se stvari počnu ostvarivati jer u ovih 8 modina smo puno toga zajedno uspjeli i izgradili. Baš nam je drago kad tako ide sve nekako postepeno i kad dobijemo od ljudi povratnu informaciju kad nešto radimo - dobro ste to napravili, odlični ste u ovome - to ti je nama ma vaauu", priznaje Žanamari.



Iako ona nije željela priznati da postoji nešto što bi voljela imati, suprug Mario ju je ipak iznenadio za rođendan.



"Isuse Maki mi je kupio nešto jako lijepo što si već dugo gledam - jedan sat, ali neću sada o tim materijalnim stvarima, mene moj muž iznenadi svaki dan. Svako jutro već 8 godina s kavom u krevetu i to uvijek kažem u intervjuu kad sam s tobom i nitko nema takvog muža'', govori Žanamari.

Ovo joj je ljeto proteklo u znaku svirki koje je sa suprugom odrađivala diljem Jadrana, a uz pjevanje je uvrstila i modni dizajn. Naime, osmislila je kupaće kostime. U budućnosti to bi se moglo proširiti i na sportsku opremu, ali i večernje haljine.



"Ja sam pazila da to pristaje svim ženama. I s oblinama i mršavim ženama, da to bude model da svaka žena izgleda hot. Ja sam ti šivala od kad sam bila mala za svoje barbike, volila sam šiti i plesti robicu. Tako kad bi ja imala vremena ajme majko. Ja sam ti čak kupila sebi šivaču mašinu kad sam bila trudna međutim nisam baš dobro vidjela ono igla i konac, pa se ja iznerviram. Ali da ja dizajniram i netko drugi spretniji od mene šiva to bi bila savršena kombinacija.", priznaje.



Žanamari je nedavno potaknula buru komentara zbog fotografija koje je napravila njezina kći Gaby. Naime, sporne su bile kratke hlače koje je pjevačica odjenula. Ona kaže - sve je to bila dobra šala.



" Usred ljeta, zamisli tragedije. Vidjela sam na portalima da su se svi sablažnjavali kako ja imam kratke gače ispred vrtića i kako me čak djete slikalo. Gaby jako cijeni dobar outfit i jako cijeni hot outfit na mami i rekla je mama ja tebe moram fotkati. Tako da smo se fotkale međusobno i sve su slike ispale super'', objasnila je.



Uvijek s osmijehom i pozitivnom energijom koju dijeli svima u blizini, Žanamari korača kroz život. A od ove zime koja nam stiže, najavljuje brojna glazbena iznenađenja koja smo, uostalom, uvijek od nje navikli i dobiti.

