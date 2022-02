Nakon najnovijih saznanja o tome da je mogući uzročnik multiple skleroze virus, pjevačica Nika Antolos objašnjava zbog čega se danas smatra izliječenom te kako je to postigla. Progovorila je i o nerealnim standardima ljepote zbog koji se prestala šminkati, a sve kako bi djevojkama poručila da su upravo prirodne - najljepše.

Niki Antolos prije 14 godina dijagnosticirana je multopla skleroza, a pjevačica kaže da se danas smatra izliječenom. Evo kako nam je sve objasnila.

''Da, ja mislim da se ljudi bore s tim da se multipla ne može izliječiti. Ja ne znam, ali ako čovjek nema simptoma, nema relapsa, ja ću se smatrati izliječenom. Da traje tri dana, ta tri dana sam zdrava, a ovo moje traje više od dvije godine tako da zaista nemam više potrebu nikome ništa dokazivati općenito u životu, a po ovom pitanju tim manje'', govori Nika.

A kako smatra da se izliječila.

''Prehrana, sokovi, suplementi, to je čarolija koje se svi boje. Voće, povrće, obavezno izbaciti gluten, hazein, laktozu, šećer, jaja'', priča Nika te objašnjava što jede i kako izgleda njezin dan koji započinje u 5 ujutro.

''Da, to za pet ujutro sam kriva jer volim se dići dva, tri sata ranije prije male pa da sam prisutna kad ona ustane. Što se tiče hrane ima toliko zamjena, prije 35 godina ne bih imala kruh bez glutena, to bi bio problem, ali evo, danas i to imamo'', kaže Nika koja je zbog bolesti pretrpjela grozne stvari.

Privremeno je izgubila vid, a u svemu joj je pomogla vjeru kojoj se potpuno okrenula.

''Vjera mi je baza. Ja sam se cijelo vrijeme molila Bogu da to izdržim najbolje što mogu, onda sam se molila i da me uzme jer sam čovjek, i onda kad je bilo strašno, ne možeš disati, hodati, ne vidiš smisao postojanja, i još te cijelo to vrijeme dijete gleda... Bio je to jedan strašan period. Tu se puno svega promijenilo i gospodin je oduvijek bio sa mnom, ja sam zapravo samo to trebala osvijestiti, tako da, bolest mi je u tome pomogla'', smatra Nika koja je krenula i u kapmpanju prirodnog izgleda, to jest izgleda bez imalo šminke kako bi prirodna ljepota došla do izražaja.

''Kad me moja djevojčica koja ima osam godina pitala mama jesam li ja debela, smrzla sam se jer sam tada shvatila da ta neka priča ide u školi jer djeca gledajući televiziju i internet imaju sliku žene koja je kao savršena. Voljela bih da se ženu ljubi onakvu kakva ona jest i tu se opet vraćamo na Boga jer nas Bog ljubi takve kakvi jesmo. Ne bi se trebali truditi biti nešto što nismo. Savršenstvo ne postoji nigdje pa ni u jednoj ženi, a upravo u tome i jest savršenstvo'', zaključila je Nika.

Cijeli intervju pogledajte u prilogu In magazina.

