Vrijeme blagdana posebno veseli pjevačicu Domenicu Žuvelu. Jer, kaže, božićnom šušuru teško je odoljeti. Što za nju znači Božić, jesu li spremni darovi za najmilije te ljute li je česta pitanja novinara o ljubavnom životu prijateljice Hane Huljić, otkrila je za In magazin.

Upravo je pjesma Medenjak, singl koji je pjevačica Domenika Žuvela poklonila svojoj publici za blagdansko vrijeme. Kaže, svaki put kad je posluša, ne može skriti osmijeh na licu.



"Meni se toliko stvori neka toplina oko srca. Bila mi je jedna skrivena želja imati božićnu pjesmu, a s druge strane imala sam sreću što je 2020. bila onako potpuno čudna godina i van svakih okvira. Ali i što sam imala najbolju prijateljicu koja mi je ispunila dugogodišnju želju i napisala mi božićnu pjesmu", priča Domenica.



Upravo je Domenicina najbolja prijateljica Hana Huljić zadnjih mjeseci u centru pažnje zbog svojeg ljubavnog života, a pjevačica nam otkriva, smetaju li njoj pitanja oko Hane.



"Znam da ni ona ne bi sigurno pričala o meni tako da neću ni ja o njoj. To mi je prirodno jer takve smo nekako privatno, a i pogotovo poslovnog dijela. Meni je najbitnije da je ova sretna, a ako je ona sretna ja sam još sretnija'', rekla je nedavno.



Ali je jedno sigurno, ukoliko se začuju svadbena zvona kod Hane i Petra, ona je spremna uskočiti u ulogu kume.



"Meni je zapravo smiješno što me svi već zovu kuma, evo mogu ti sad reći da jednog dana kad bude naravno da jesam - ali kad bude, ako bude, šta bude'', priča.



Božićno vrijeme za Domenicu je najdraži period u godini, a ljubav koja se osjeća u zraku nju ispunjava. Iako ne može odoliti božićnom šušuru, ako se nju pita, ona je ipak za opciju kauč, čaj i dobra knjiga. Božićno drvce je spremno, no jesu li i pokloni?



"Jesu, jesu, većina je. Ja se volim početi pripremati malo ranije jer ipak idem doma za Božić na Korčulu. Volim pripremiti i ranije poklone da mi nije sve u zadnji čas", kaže.



A kada je riječ o idejama kako iznenaditi svoje najmilije, pjevačica ima asa u rukavu. Naime, u vremenu dok nije bilo koncerata zbog strožih mjera, Domenica je upisala tečaj lončarstva ali i naučila kukičati. Tako da su darovi njezini ručni radovi.



"Puno toga sam novoga naučila i drago mi je šta mogu jednim dijelom sad izraditi sebi, recimo, osim poklona, često u zadnji tren sam znala napraviti sebi kompletić za event. Jer nikad ne znam šta bi obukla pa bi se uvik snalazila u zadnji čas. Gušt mi je da znam'', rekao je.



A da ne bi sve ostalo samo na riječima, Domenica mi je održala kratki tečaj iz kukičanja.



Nakon kratkih uputa ipak sam prepustio njoj da završi. A kada se priča o njezinim Božićnim željama, priznaje da je po pitanju toga jednostavna, zdravlje i sreća su nešto što najviše priželjkuje. No je li došlo vijeme i za zamišljanje o majčinstvu?



"Malo sam u panici da kad bi mi se to dogodilo da bi bila posvećena samo tome i onda nekako želim još toga proživit dok se to stvarno ne dogodi. Ako se dogodi bit ću najsretnija ali ako mogu sa svojim željama da to ne bude barem još koju godinu.", izjavila je.



A uz dobre želje, pjevačicu očekuju koncerti, ali i nove pjesme dolaskom nove godine. Priznaje, vremena za odmaranje više nema, te nam najvaljuje mnoga glazbena iznenađenja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.