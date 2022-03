"Lijepi moj" naziv je novog singla splitske pjevačice Ane Opačak, koji će se naći na njezinu prvom albumu koji izlazi na proljeće. Uvijek nasmijana Ana govori zašto je ova pjesma čekala čak 3 godine da bude predstavljena publici, komentira duet s Gabi Novak koji je nominiran za Porin te otkriva tajnu stabilnog i uspješnog obiteljskog života.

Pjesma koja je namijenjena da otjera sve negativne misli, polako, ali sigurno, već je osvojila srca slušatelja diljem Lijepe naše. "Lijepi moj" singl je koji je čekao čak tri godine da ugleda svjetlo dana.



"Pandemija je malo pobucala planove ali je "Lijepi moj" je čekao svoje vrijeme da dođe na red i baš sad kad nije bio planiran sad smo ga pustili. Meni se osobito sviđa što je u ovoj pjesmi malo okrenuta priča da je žena ta koja je glavna, da nije uvijek tužna, ucviljena, uplakana, razočarana, nego malo mi držimo konce u skladu s nadolazećim Danom žena. Pa nek se zna da se za nas itekako pita.", priča Ana Opačak.



U Aninih, sada već više od 12 godina samostalne karijere, uspjela je ostvariti pojedine želje o kojima je prije samo sanjala. Jedna od njih je zasigurno i duet s Gabi Novak, koji je nomimiran za ovogodišnji Porin.



"Kad evo i struka prepozna nešto tako u vidu nominacije za najbolju vokalnu suradnju onda to još onako doda posebnu jednu dimenziju cijeloj toj priči. Gabi je bila prekrasna za suradnju i jedno toliko toplo i drago biće. Od kojeg sam izuzetno puno naučila i učim iz dana u dan", priča naša pjevačica.



A naučila je Ana i da treba biti oprezan kada su u pitanju želje. Naime, otkrila nam je kako je sasvim slučajno došlo do suradnje između nje i Gibonnija.



"Prije sad već dosta godina, napisala sam Facebook status da pjevam duet sa Gibonniem, za aprililili, ali svi su povjerovali, a meni bilo smješno jer to mi je jedan od omiljenih glazbenika. Kad ono za godinu zove Gibo da sa njim nastupim na koncertu u Parizu. Tako da si sad bilježim te želje pa kad se ostvare ja sretna'', kaže Ana.



Ono gdje je najviše sretna, pjevačica ističe, upravo je spoj poslovnog i privatnog života. Naime, iako je sa suprugom 13 godina, u braku su 5, te će ubrzo obilježiti ovu godišnjicu.



"Ja sam sigurno romantičnija duša pa volim nekako ta romantičnija iznenađenja, volim ih prirediti ljudima općenito, ne sad samo u braku. Nismo onako nekakav klasični sladunjavi par koji sad nešto previše obraća pažnju na te neke konkretne datume i puno mi je bitnije ovo kad me iz vedra nema iznenadi.", kaže.



Za imati uspješan brak, kaže nam Ana, treba imati najviše ljubavi koju uzajamno dajete jedno drugomu. A prava tajna, priznaje pjevačica, leži u...



"Naći dobrog muža koji sve razumije, koji nikad ne koči i znam da mi čuva leđa. Neće kočiti, a ako treba uvijek će podržati. To je recept. Ali i uzajamno razumijevanje, puno kompromisa i puno ljubavi'', dodala je Ana.



A ljubavi Ana ima i prema francuskoj šansoni, gdje nastupa već 20 godina, a ako je vi želite vidjeti u toj ulozi, dođite u Split već ovog ožujka.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Omiljena slatkica zbog droga i operacija trpi strašne posljedice, a način na koji želi vratiti staru ljepotu nije za svačiji želudac! +26

Spojila ih je pomalo čudna situacija, a nakon tajnog raskida zaruka samo je želio maknuti kćer od njenih ispada i bizarnog ponašanja +23