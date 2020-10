Nakon više od pola stoljeća, danas se na prvom programu njemačke nacionalne televizije zavrtjela hrvatska glazba. I to ona Matka Jelavića. Kako mu je pošlo za rukom svojim notama zaluditi Nijemce, ali i kako zvuči njegova "Majko stara" u heavy rock verziji, doznajte u prilogu naše Anje Benete.

"La vita e bella" - pjevao je Matko Jelavić sad već davne 2010. na Splitskom festivalu. No koliko uistinu život može biti lijep, splitski je glazbenik otkrio tek deset godina kasnije. Iako ovu njegovu pjesmu u domovini cijelo desetljeće gotovo nitko nije primijetio,u, mnogim Hrvatima, omiljenoj Njemačkoj, ona je ove godine postala itekako tražena i cijenjena roba. Popularni bend iz Koelna snimio je njezinu njemačku verziju "Will zo schon".

"Micky Brühl Band i njihovi producenti i menadžeri očekuju veliki, veliki hit u Njemačkoj. Ja ne govorim ništa, ja sam u Hrvatskoj, ja ne znam njihove okolnosti, ali želim im puno sreće. Za mene osobno su ovo velika otvorena vrata u Europu i svijet, iako sam ja i dosad obišao cijelu Europu i svijet, ali ovo je sad na jedan potpuno novi način", zaključio je Matko.

"Nisam ja nudio nikome pjesmu. On je našao mene i tražio je specifično tu pjesmu La vita e bella, da mu se jako sviđa, da je pjesma na valceru , a valcer je kao što znamo njemački izum. I evo, vraća se Njemačka svome šlageru, nakon duže vremena i oni", dodao je.

Nakon dužeg vremena, zapravo više od pola stoljeća, zahvaljujući Matku, na prvom programu njemačke nacionalne televizije ponovno će se začuti hrvatska glazba.

"Već 61 godinu nije bilo hrvatske pjesme. Zadnje je bio Ivo Robić. S te strane se isto velike stvari događaju. Konačno postajemo pravi dio Europe. To je ajmo reći početak izlaska Hrvatske u svijet, ovaj put preko Njemačke, iako će biti još prigoda", smatra Matko.

I to uskoro. Nijemci su, naime, toliko oduševljeni Matkovim notnim zapisima da su odlučili snimiti još jednu njegovu pjesmu:

"To je Padaj kišo. Ne znam vam reći na njemačkom kako se zove, malo je komplicirano. Uglavnom, suradnja će sigurno ići dalje. Ja očekujem veliki broj mojih pjesama da odu u Njemačku ili preko Njemačke u svijet", izjavio je.

A to ne bi bilo prvi put. Dapače, Matko je dosad diljem zemaljske kugle pronašao već čak 25 prepjeva svojih pjesama. U Litvi je tako Majko stara snimljena još davne 1990. godine.

"Zanimljivo je da me na početku uopće nisu potpisali kao autora, nakon što je ZAMP protestirao , oni su napisali da sam ja autor , međutijm ne Jelavić, nego Jelavičius. Pa eto, pozdravlja vas Jelavičius", izjavio je Matko.

Njegov megahit svoje je mjesto pronašao i u češkoj krimi seriji. S obzirom na to da je serija prodana u mnoge dijelove svijeta, Majku staru odsad će slušati i Amerikanci. Ova uspješnica u dalekoj je pak Australiji odjevena u heavy rock ruho.

"Kako znate da sam ja prije bio u rock and roll bendu Metak, meni je to jako prijalo i oni su to zbilja ne dobro, nego izvrsno napravili. Ta verzija je velo slušana u mojoj kući", priznao je.

A mi se za kraj ne možemo ne upitati zašto se neke pjesme našeg sina jače čuju u inozemstvu nego u domovini?

"Ono što ne prolazi u Hrvatskoj baš naročito, prolazi vani. I obrnuto. To samo govori da se nešto u nas dogodilo sa kriterijima. U nas su kriteriji očito išli u nekom drugom, neželjenom smjeru i toga smo svjedoci svaki dan na našim ulicama. Hrvastke zabavne glazbe danas ima u obliku pokušaja. To je stvar za jednu veliku raspravu. Mislim da bi trebalo o tome početi voditi računa jer već je previše godina prošlo u uništavanju", zaključio je Matko.

