Bivša Miss Hrvatske Branka Krstulović prije nekoliko dana proslavila je 47. rođendan, pjevačica Nika Turković položila je vozački, a model Pedro Soltz otkrio je za In magazin kako ga zbog sudjelovanja u Plesu sa zvijezdama prepoznaje svaki taksist u Zagrebu. Sve ovo saznali smo na eventu koji je okupio poznate Hrvate, a sve detalje pogledajte u prilogu In magazina!

Smanje li se izlasci nakon tridesete, četrdesete ili to nema veze s godinama? Koliko često izlaze - pitali smo poznate Hrvatice.

''Svi smo nekako kroz pandemiju šedjeli na tome pa sad stvarno pokušavam organizirati i prijateljice i familiju samo da se negdje ide'', priznaje Branka Krstulović.

''Pa izlasci preko tjedna su mi dragi, izlasci vikendom, na putovanjima, sve'', priznaje Aleksandra Dojčinovič.

''Smanjila se ta volja za nekim velikim tulumarenjem i to ali ovo kino, kazalište, večera s prijateljicama, to mi je savršeno da te nitko ne navlači, pogledati u miru predstavu to obožavam'', kaže Marijana Mikulić.

Kad glumica Marijana Mikulić izlazi, obveze oko djece preuzima suprug.

Izlaske, pogotovo u društvu sa suprugom, voli bivša Miss Hrvatske, a danas poslovna žena, Branka Krstulović, koja je prošlog tjedna proslavila 47. rođendan.

''Ja nekako što starija to više volim, nisam nikad slavila rođendane kad sam bila mlada. Volim u društvu svojih najbližih prijatelja, familije ne volim neka velika slavlja ali ono moji najbliži uvijek da'', otkrila je Branka.

Novo u životu pjevačice Nike Turković je da je prije nekoliko dana, položivši vozački ispit, i službeno postala vozačica, a najviše problema zadaje joj:

''Parkiranje generalno zato što ti treba vrijeme da se koncentriraš i nisu baš svi tako puni razumijevanja, ali polako ćemo mi to na kvartu pa ćemo apsolvirati'', kaže Nika.

Izlasci do dugo u noć za neke su prošlost, a neki se vesele svakom odlasku "u život".

''Moram priznati da stvarno imam društvo koje dobro partija i da smo dosta glasni i dugotrajni ništa ne porpuštamo, mislim da je gas dosta do kraja'', kaže Matija Cvek.

''Meni su ljudi hrana, mene ljudi hrane, mene društvo hrani, imam odabrani krug prijatelja'', kaže Aleksandra Dojčinović.

''Sve više doma, jako sam počela organizirati druženja tako da svi mogu doći kod mene, a da sam ja u pidžami, ali nekad još volim izaći, nekad mi je zabavno'', kaže Nika Turković.

Mnogo zabave i druženja modelu Pedru Soltzu donijelo je sudjelovanje u Plesu sa zvijezdama, zbog čega ga stalno prepoznaju taksisti.

''Pedro jesi plesač, ja kažem Isuse, svaki put svuda idem, znaju, pitaju, vesele se, baš je to prekrasan show i isksutvo za mene i to je meni sve jako lijepo'', kaže Pedro Soltz.

Prepoznaju odavno i Marijanu Mikulić, a mnogi je vole upravo zbog njezine neposrednosti, čak i pred kamerama.

''Prvo ono moje misli izlaze van, a ja se mislim e jesam to stvarno izgovorila na glas, takav sam tip osobe tako da često bude joj to sam mogla i prešutjeti, ali evo takva sam pa ko me voli, voli, ko ne..'', zaključila je Marijana.

Svakomu se svidjeti ionako je nemoguće.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Pogledajte raskalašene prizore iz hotela koji zvijezde obožavaju, a nekima su zbog ponašanja doživotno zabranili ulaz! +11

Splitska ljepotica pobrinula se da ju na ulicama New Yorka svi zamijete, zbog dekoltea i trbuha kažu da je zgodna za poludit! +27