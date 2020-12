"Santa baby just hurry down the chimney tonight" vjerojatno ovih dana odzvanja s radija i u vašem domu ili u automobilu dok jurite na posao. Tvorac božićnog megahita je skladatelj Phil Springer. Njegove pjesme pjevali su Elvis i Sinatra, a upravo mu je izašao i novi hit o kojem je sve ispričao Ani Veli.

"Pozdrav gledateljima i obožavateljima iz Hrvatske. Zahvaljujem na zanimanju za "Santa Baby". Odsvirat ću vam je kao što sam je prije 70 godina svirao u New Yorku i pjevao", rekao je Phil Springer.

Kylie, Gwen Stefani, Michael Buble, Taylor Swift pa čak i Merlinka... Malo tko je mogao odoljeti da barem jednom ne otpjeva čuvene pjesmu.

"Nisam imao pojma da će 'Santa Baby' postati vječna zabava na božićnu večer širem svijeta kada sam je napisao. Iako je bila hit 1953., nije bila velika do 1987. kada ju je Madonna otpjevala. Kada ju je Madonna snimila, počela se dizati i 87. je ušla u film 'Vozeći gospođicu Daisy' koji je osvojio Oscara. Ja nisam previše mislio o toj pjesmi što vam pokazuje da skladatelji skladaju, a na izvođačima je dalje što će se dogoditi s njihovom pjesmo", istaknuo je Phil.



A kad je riječ o izvođačima Phil je radio sa, složit ćete se, najboljima od najboljih. Jer teško je nadmašiti Sinatru, Judy Garland i Elvisa.



U sedamdest godina uspješne karijere najteže mu je bilo preživjeti šezdesete, kada je nakon što su eterom dominirale romantične pjesme, nastupila era rock'n'rolla.

"Preživio sam jer sam znao promijeniti stil onoga što pišem na ono što djeca sad slušaju. Bio sam u tridesetima, a tada se, kao što je Bob Dylan rekao, nikome iznad tridesete nije moglo vjerovati", rekao je Springer.



Iduće prijelomno razdoblje za glazbenu industriju došlo je s rap glazbom. Pjesme ljubavne tematike još su rjeđe. "Ali su često o policajcima i politici", rekao je skladatelj.



S 94 godine Phil se po prvi put upustio u prekooceansku suradnju. S Britancem Maxom Restainom snimio je novi božićni hit 'Here for Christmas'.



"Nismo koristili zoom, skype ili išta od toga. Koristili smo mail što traje beskonačno. Da je Max bio u sobi sa mnom, sve skupa bi trajalo sat vremena. Ovako traje mjesecima", objasnio je.

