Ovo će ljeto splitska glumica Petra Kraljev zasigurno zauvijek pamtiti. Na romantičnom putovanju po Italiji, nakon dvije godine veze, Petru je zaprosio njezin dečko, poduzetnik Nikola Reljić.

Bez velike pompe, baš onako kako je priželjkivala zaručila se glumica Petra Kraljev. Zaručnik Nikola nije previše komplicirao, pa je tako prosidbom u Toskani još jednom pokazao da je jako dobro poznaje.



''Jednostavno, normalno, nikakve pompe, ne pred restoranom, onako tisuće ljudi pa svi plješću jer mi je to grozno, blago budi rečeno, da ne kažem nakaradno. Mislim, zašto bi mi to netko napravio od života, sad svi gledaju u mene i da želim reći ne, ne mogu. On zna on me baš onako pozna, zna što hoću, što neću i napravio je točno onako kako je trebao napraviti'', priča nam Petra Kraljev.



Datum vjenčanja još nemaju, ali ono u što je glumica sigurna je da će svadbena proslava biti tijekom ljetnih mjeseci.



''Mora biti negdje na otvorenom, neka plažica ili tako nešto. Točan datum još uvijek ne znam. Rekla sam, uzet ću svakako nekog organizatora jer neću moći sve sama, čisto da mi olakša stvari, oko dogovora i sale i ovih svih ostalih stvari, ali pokušavam biti nekako što jednostavnija u tome, ne volim ni kič ni pompe ni vjenčanja s tisuće ljudi'', tvrdi lijepa glumica.

Svoju vjenčanicu iz snova već je pronašla i to sasvim slučajno. A u tome su joj priznaje pomogle i društvene mreže.



''Otvorila mi se aplikacija i ja sam rekla to je ta vjenčanica, nemam više što filozofirati, ona je apsolutno jednostavna, da je na prvu ovako vidite uopće ne biste rekli da je to vjenčanica, sve minimalistički u potpunosti i znam da će to više vući na boho jer volim taj stil i tako će bit i uređenje sale nekako'', otkriva nam.

Iako su ona i zaručnik većinu vremena odvojeni kažu kako se sve uspije uskladiti.



''Vidimo se tako što ja svaki vikend ili svako drugi putujem u Split, on dolazi tu, ali nažalost eto tako je vrijeme došlo da i jedan i drugi radimo po 12- 13 sati dnevno i da ni on nema vremena za mene, u tom periodu nemam ni ja vremena za njega, tako da on i jest pun razumijevanja, ali znate šta, di nema ljubavi nema ni poštovanja, ni razumjevanja'', smatra.

Petru smo mogli upoznati kao Neru u seriji Zlatni dvori. Godinu pauze između dva televizijska projekta uzela je kako bi diplomirala. Sad se na male ekrane vraća u seriji ''Na granici''. No nakon toga malo će smiriti tempo.

''Definitivno trebam znati da je ispred mene sad jedan veliki korak, znači udaja, ne mora doći odmah dijete, ali znam da bi morala početi i o tome razmišljati. I nemojte me krivo shvatiti ne mislim da je dijete projekt, ali nekako ću se sad nakon 7-8 godina posvetiti svom privatnom životu kojem dosad nisam uopće bila posvećena. Tako da ću nakon ovog vjerojatno uzet jednu malu pauzicu da sebe organiziram, da si dam vremena'', objašnjava.

A do tad je usredotočena ''Na granicu''. U ulozi Mirele uživa jer se njih dvije po svemu razlikuju.

