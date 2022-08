Grupa Neron čiji sastav postoji već 10 godina, odlučili su se okrenuti autorskim pjesmama. Prvi singl "Razbijeno srce" pomiče granice njihove ljubavi prema rock and rollu, ovaj dalmatinski bend ima opasne planove krenuti prema samom vrhu glazbene scene.

Iako je desetljeće iza njih upornog rada i dokazivanja, splitska Grupa Neron odlučila se publici predstaviti prvi samostalni singl zanimljivog naziva "Razbijeno srce". Rokeri u duši odlučili su pjesmi dati ljubavni štih.



"Pjesma je najviše mogu reći vesela. Želimo da budemo veseli jer svima je dosta više nekakve tuge i jada, tako da je ultra vesela i ljubavna. Sad smo krenili u ozbiljan autorski rad na nagovor kolega i prijatelja.", govori Miro Šimić.



"Singl je veseo i treba bi se svidjeti većini ljudi, ja to tako gledam, samo pozitivno vedro i mir i ljubav. Pokušavaš u ovom životu biti nasmijan koliko možeš biti, normalno uvijek ima nekih situacija ali hvala Bogu. Šta imamo od loših stvari - ništa, samo pozitiva", govori Josip Žaja.



A upravo pozitivan stav ove momke drži na okupu, osmijeh je, kažu, najbolji lijek za sve. Njihov glavni pjevač javnosti je već poznat i kaže da je jednostavno glazba bila logičan put kojim treba ići, no to ni ne čudi jer je njemu glazba u genima. Njegov je otac, naime, Nenad Vesanović Keko, basist grupe Magazin.



" To je tako kad se rodiš u glazbenoj obitelji. Meni je mama isto bila pjevačica, oni su se upoznali u Rusiji na turneji, koliko je svit mali. I sad su skupa već 45 godina. Ja sam i u sportu bija vrhunski ali eto pošto su mi roditelji glazbenici ipak je glazba prevladala.", kaže Petar Vesanović.



A uz takve roditelje savjeta po pitanju glazbe ne nedostaje, otac Keko sinu uvijek uskoči kada treba koja riječ potpore.



"Moraš biti svoj, moraš imati neki svoj karakter i svoj neki đir i takvi si kakvi si. Uvik će biti pola-pola, neko će te ljeti, a neko će te mrziti. Ako te svi vole to znači da nešto radiš krivo i to onda nije to.", govori Petar Vesanović.



Iako su se profilirali kao bend za vjenčanja te je njihov glazbeni kalendar popunjen godinu dana unaprijed, kažu da je sad idealno vrijeme da krenu stvarati nešto što sami osjećaju i žele, a svirki na vjenčanjima nikada se neće odreći jer to je za njih poseban osjećaj.



"Ima svega na tim vjenčanjima ali mi preferiramo ta rock vjenčanja to nam je drago. Prava zabava bude i nama je to osobno draže nego kad je "normalno" vjenčanje. Plan nam je svako tri mjeseca izbaciti jedan singl, idemo sa prva tri pa ćemo vidit šta će nam to donijet, tako da druga za Božić izlazi.", govori Miro Šimić.



Planovi su veliki za Grupu Neron, a oni ističu samo da bude zdravlja, sve ostalo doći će na svoje. Atmosfera u bendu ono je što i pokreće samu grupu, a Neronci priznaju - s tim nemaju problema.



"Podjednako donosimo odluke o nekim stvarima, što se tiče vođenja posla je Miro ali svi mi imamo neku ulogu i radimo i svima je jednako. Mi radimo ono šta volimo i tu smo iskreni po tom pitanju tako da šta bude bit će. Nikad ne možeš znati šta će biti točno ali samo da je pozitivno. Ples, veselje i to je ono kakvi smo mi i nek bude odraz takav naše muzike. Nemam sad očekivanja velika nego puštamo pa šta bude", kaže Josip Žaja.



A s ovakvim pozitivnim stavom ne sumnjamo da će ostvariti sve što zamisle. Kako su se momci snašli u pjesmi Razbijeno srce, doznat ćete za nekoliko dana, kada videospot ugleda svjetlo dana.

