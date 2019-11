Strastveni u ljubavi, ali i svađi - tako nam je Petar Grašo opisao svoju dugogodišnju ljubavnu vezu s Danijelom Martinović. Nakon žustre prepirke, ipak uvijek slijedi pomirenje što ih, kaže Grašo, čini još zaljubljenijima. O ljubavi, Oliveru, američkoj turneji, ali i ulozi manekena, Grašo je sve detalje otkrio našem Davoru Gariću.

Jedan od nezaobilaznih trenutaka na svakom Grašinom koncertu je posveta Oliveru. Sa samo 16 godina Grašo je napisao pjesmu "Boginja" koju je Oliver otpjevao 1995. godine. Od njega je učio i upijao svaki savjet.

"Mi smo uvijek čavrljali na jedan neobavezno način. Nikad tu nije bilo fatalnih pitanja, jer ja ne znam da mi sad netko dođe i pita 'Grašo, što da ja činim za svoju karijeru?' pa da mu ja sad kažem neke univerzalne savjete. Ono što je Oliver govorio su samo dvije rečenice ''Budi svoj!''. To je jedan malo nedefiniran pojam ali u principu ja bi ga malko još proširio na način da zaista trebaš vjerovat ono što radiš", objasnio je.

Grašo slovi kao jedan od šarmantnijih glazbenika s domaće scene pa je nedavno uskočio u ulogu manekena za modnu kampanju.

"Nisam ja za manekene. Imam jedne prijatelje već 25 godina, jednom sam ušao u butik, vidjela me majka. 'Ti ćeš sigurno biti velika zvijezda dušo moja!', a ja 19 godina, trebam odijelo za festival. I zbog prijateljstva sam uletio u te takozvane manekenske vode ali ja nisam tip koji ima puno strpljenja za slikavanje i to. To nek odrađuju drugi", priznao je Petar.

Čini se da mu je Danijela nekako najveća podrška u tvojem životu.

"Mi se trudimo koliko god je moguće, mislim da tako treba bit. Kad zalupimo vrata u 20 sati i vratimo sa nekih naših radnih sati, trudimo se pričati o stvarimo o kojima parovi pričaju, sve ono oko čega se normalni parovi slažu, ne slažu, svađaju, planiraju, sve to radimo i mi! Ne lete tanjuri, nema fizike ali ima kemije! To je tako normalno, to je zdrava prepirka koja ponekad zna bit malo žustrija ali to je potpuno okej. Uvijek nakon toga smo bolji ljudi i još bliži", otkrio je Petar.

Formu za koncerte održava na svoj način i prema svom rasporedu.

"Ne trčim svaki dan ali zaista trčim koliko god mogu. Danas recimo nisam stigao, danas sam trčao na stageu! To mi je ventil koji direktno utječe na kvalitetu života s obzirom na izuzetno naporan tempo života koji imam", objasnio je.

Mora ostati u formi jer je pred njim pun radni raspored na nekoliko kontinenata.

"Jako sam ponosan jer jako volim Skopje. Imamo tri dana koncert filmharmonije u Skopju, rasprodano. Imamo turneju New York, Toronto, Chicago, to je sve u dvanaestom mjesecu. Božić je u mome Splitu i imamo za kraj Lošinj, Nova godina, i nakon toga jedno desetak dana slobodno i tu nema nikakve tajne. Odmaram kući i ima jedno malo mjesto u planinama, zove se Livigno.

Cijeli intervju s Petrom pogledajte u IN Magazinu.

