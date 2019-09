Petar Grašo ponovno je raspametio tisuće svojih obožavatelja i dokazao da je jedan od najtraženijih domaćih glazbenika. Naravno da su i naše kamere bile na njegovu zagrebačkom koncertu. Grašo nam je priznao koji su mu trenutci najdraži u karijeri, a zbog kojih mu raste ego. Uzavrelu atmosferu s Rujanfesta donosi naš Davor Garić.

Teško je ovako slikom i tonom prenijeti svu ljubav koja vlada između Graše i njegove publike. Na zagrebačkom Rujanfestu još je jednom pokazao da mu je svaka pjesma hit koji znaju generacije. Suludi koncertni raspored zato mu je pretrpan nastupima diljem regije.

"Tempo je bio malo žešći ovo ljeto, ali toliko smo odradili dobrih stvari, toliko smo doživjeli lijepih emocija da nekakav višak kilometara i bol u leđima sve to anulira, taj jedan predivan osjećaj kad izađeš na binu", otkrio nam je Petar.

Koja je tajna da danas više nego ikad ljudi toliko obožavaju Petra, nije siguran ni on sam.

"Ja bih vam vrlo rado odao tu tajnu. Ili možda čak i ne bih, ali tajne nema. Mislim da je tajna isključivo i samo u tome da sam ja jedan tip koji radi muziku, radim ono što volim, surađujem s ljudima koje volim, sviram s ljudima koje volim. Jedino u životu što mislim da radim dobro je kad god radimo pjesmu s Tončom, Vjekoslavom s ekipom u studiju, zaista dajem sve do sebe da to bude najbolje od najboljeg u tom trenu što ja mogu, sve ostalo je što imam, imam", izjavio je.

Ljubavi nikad dosta pa je u svakom Grašinu glazbenom uratku ona glavna tema. Nije zato čudo da su njegove pjesme najčešći izbor za prvi ples mladenaca.

"To je meni velika čast i zadovoljstvo kad se neki prvi plesovi otvaraju s, prvo je bilo 'Moje zlato', pa 'Ako te pitaju', međutim prije nekoliko tjedana dobio sam video gdje se ljudi žene uz pjesmu 'Voli me jer sam takvi kakav jesam', na jednoj svadbi je bila pjesma 'Ljubav sve pozlati'. Za mene je to zadovoljstvo stvarno veliko", priznao je Petar.

"Ne razmišljam puno o tome jer mi odmah ego poraste! Ali mislim da nema većeg komplimenta i potvrde nego kad ti dvoje ljudi koji se vole izaberu tvoju pjesmu i taj video nekako cijeli život gledaju, gdje su se prvi put zagrlili legalno pred svima! Hahahhaha..."

U 12. mjesecu očekuje nas koncert u Spaladium Areni za Olivera, gdje će Petar također nastupati.

"Je, veliko mi je zadovoljstvo, to će biti 7. 12. Zapravo je taj koncert trebao održati on prije dvije godine, ali nažalost nije uspio. I tad je njegov rođendan, mislim da će to bit jedna noć zajedno s njim, u njegovu gradu, s njegovim ljudima, s ljudima koji su mu bili bliski na stejdžu, od Gibonnija, Tedija Spalata, moje malenkosti, od Dupina koji će svirati, klapa. Mislim da će to bit jedna posebna noć."

Grašo je jedan od rijetkih domaćih glazbenika koji već imaju bukiran i novogodišnji nastup. Pjevat će na Malom Lošinju, no do tada ga još čekaju brojni nastupi diljem Lijepe Naše.

