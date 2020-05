Blagdan svetog Duje dan je koji Splićani dočekuju s nestrpljenjem. No ove godine proslavili su ga na malo drugačiji način. Uobičajeni šušur je izostao, ulice su bile prazne, a i tradicionalni koncert je bio bez publike. Splićanima je ove godine zasvirao Petar Grašo, a o svojem vjerojatno najneobičnijem koncertu razgovarao je s našom Dijanom Kardum.

Misa, procesija, vatromet i rijeke ljudi po splitskim ulicama ove su godine izostali. Na pustom Peristilu zasvirao je Petar Grašo. Bio je to, kaže, poziv koji nije mogao odbiti.



"Onoga trenutka kad je zapravo zazvonio telefon i kad je gospodin Tomo Mrduljaš kazao da je ideja grada i njega kao organizatora da se održi koncert na praznom Peristilu s obzirom na okolnosti, da bi to bilo na danu zaštitnika grada, na danu svetog Dujma. Za mene nije tu bilo puno dvoumljenja, to mi je zazvučalo nešto vrlo izazovno, nešto doista lijepo, nešto svečano u cijeloj ovoj čudnoj situaciji. Osjećao sam se i osjećam se počašćeno. Što ću moći pokloniti jedan ovakav događaj.



Iako publike nije bilo, dogodila se jedna nevojerojatna stvar.



"Moja želja bila je da započnem moj koncert na Peristilu s pjesmom koja zapravo nije moja ali je duboko, duboko kao svaki Splićanin osjećam jer je to pjesma koja je zapravo izvedena od čovjeka koji je još uvijek u glazbenom smislu i bit će zauvijek glazbeni simbol grada Splita. To je Oliver Dragojević i čovjek koji je napisao tu i mnoge, mnoge, druge pjesme to je Zdenko Runjić. Ja sam se odlučio da započnemo pjesmom "Moj galebe" i u momentu kad je pjesma započela iznad Peristila pojavio se veliki broj galebova i svi smo zastali tog trenutka i oni su kliktali i mi smo morali ponoviti snimanje, jedan predivan emotivan trenutak", otkrio nam je Splićanin.



Petar je u svojoj dugogodišnjoj karijeri održao stotine koncerata, no nijedan zasigurno nije bio kao ovaj.



"Svrha svakog koncerta trebala bi biti da se ljudi zabave i da ih bude što više. To je ono što svi glazbenici žele i čemu streme, međutim u ovakvim okolnostima, kad su socijalni kontakti svedeni na minimum, držati ovakav koncert za mene je definitivno neobično. Moram kazat svirao sam pred dosta tisuća ljudi ali ovo će definitivno biti jedan od svečanijih trenutaka u mojoj karijeri sigurno.



Sveti Duje, zaštitnik grada Splita, fešta je koja se inače ne propušta. Tog dana u grad dolaze Splićani, ali i gosti iz drugih krajeva. Glazba je na svakom koraku, brojni specijaliteti, a ono čega se mnogi sjećaju su i drvene klepetaljke.



"To je jedan dan kad cijeli Split se skupi i to je ono što pamtim ja još od svog djetinjstva. Nažalost zadnjih godina zbog prirode svog posla, nisam puno puta bio u prigodi da budem baš na svetog Duju kući ali dobijem tisuće fotografija, od prijatelja koji slave, jede se, pije se, pjeva se", izjavio je.



Splitski glazbenik priznaje da, usprkos situaciji s koronom, uživa u laganijoj svakodnevici i vremenu koje sad ima. U planu su i nove pjesme. A njegov veliki hit ''Ko nam brani'' dobio je svoju novu verziju koja je zabavila i samog Petra.



"Čuo sam za tu priču o refrenu "Hej dušo Covid brani da bude sve ko lani". To mi je simpatično, ljudi se šale i super je ako se šale na račun pjesama, na račun bilo čega. Taj period malo teži da im bude lakše. Humor je uvijek dobar izlaz i podržavam maksimalno", otkrio nam je.



Podržavamo i mi i nadamo se da će ovo biti posljednji blagdan svetog Duje, gdje će ulice i koncert biti prazni.

