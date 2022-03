Protekli vikend u Zagrebu bio je u znaku Petra Graše. Dvije večeri zaredom nastupio je u Areni Zagreb i tako prekinuo dvije godinu dugu panedmijsku koncertnu pauzu u našoj najvećoj dvorani. Ovaj spektakl nije propustila ni Julija Bačić Barać iz In magazina s kojom je Grašo podjelio svoje dojmove.

''Nije bilo pauze, niti su oni meni dali pauzu, niti sam ja njima, ljubav od početka do kraja. Svaki momenat je za mene večeras bija čaroban'', priča Petar Grašo.

I zaista, čarobno je bilo nakon dvije godine ponovno vidjeti punu zagrebačku arenu. I tako dva dana zaredom na dva koncerta Petra Graše.

''Jedna ogromna želja ljudi da budu opet slobodni, da budu opet ljudi na neki način koja se spojila sa željom da čuju opet Petra Grašu, a ja sam odavno željan ovakvih koncerata. Ja sam u jednom trenutku pogledao na sat i skužio sam da sviramo dva sata i deset i da smo blizu kraja, a imao sam dojam da sviramo pola sata, to je tako proletjelo, jedna neviđena energija'', kaže on.

Grašo je prekinuo glazbenu tišinu koja je od početka pandemije vladala u našoj najvećoj dvorani.

''Ja sam ta neka bombica koja je eksplodirala prva to je zasluga. Ljudi koji su kupovali karte i prije nego što su znali da će koncerta uopće biti to je nešto na što sam iznimno ponosan i na čemu sam zahvalan'', kaže.

I baš zbog te zahvalnosti nije bilo mnogo priče, Grašo je pjevao više od dva sata.

''Moram reći da sam zatomljavao sebe da je ta neka energija patetika izlazila ali sam rekao šuti i pjevaj nije bilo pauze u niti jednom trenutku svi smo pjevali od prve do zadnje minute'', kaže.

U subotu je sa svojom publikom proslavio 46. rođendan, a sebi za rođendan je poželio:

''Želim ovakve večeri, ne mora biti ovoliko ljudi i manje koncerte i veće želim sebi i svojim kolegama za moj rođendan, svima koji se bave ovim poslom da imamo svi prilike svirati i razveseljavati ljude.

Zaista treba malo dobre energije jer smo bombardirani sa svih strana lošim stvarima, kad smo mislili da je sve gotovo krenuo je ovaj nesretni rat tako da zaželio bih sebi da za pola godine godinu mogu biti na nekom koncertu koji će neki moj kolega svirati i da su ljudi sretni'', kaže.

2022. za njega je sjajno počela. Osim na poslovnom, razloga za sreću ima i na privatnom planu.

''Ovo je prekretna godina uvijek u životu ciklusi, uvijek iz nečeg što je tijesno dolazi širina, iza nečeg što je tužno dolazi veselje i tako život ide ono što je meni važno da istaknem da su ovo momentu u kojom uživam punim plućima'', kaže Grašo.

Početkom ljeta Grašo i njegova supruga Hana Huljić postat će roditelji, a Grašo je i na tome itekako zahvalan.

''Svim minutama svog života od rođenja pa do sada koliko god to zvučalo patetično sam zahvalan što me dovelo tu večera O dolasku prinove ćemo nekom slijedećom prilikom, ali da'', rekao je Grašo.

U petak budućeg tatu čeka splitska arena, a ovaj niz Grašinih koncerata najveći su glazbeni događaji od početka pandemije i zaista bude nadu da će se sve polako vratiti na staro.

