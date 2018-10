Petar Grašo ekskluzivno je za In Magazin otvorio dušu. Otkrio nam je i da priprema i novi singl, kojim planira pokoriti top ljestvice

Venama nekoliko tisuća Grašinih obožavatelja ovog su vikenda strujale samo note njegovih hitova. Na Rujanfestu pjevalo se u jedan glas.



''Svaki put dam sve od sebe i mislim da je to jedino što može povezat sve te moje uspješnice i pjesme koje ljudi vole jer u studiju se zabavljamo radimo, svađamo, u navodnike tučemo oko svakog tona dok svi ne kažemo to je to'', kaže nam.



Ne miruje ovaj miljenik publike. U tijeku su posljednja ušminkavanja novog singla, koji ima zadatak opravdati uspjeh prijašnjih.



''Radimo pjesmu koja je mediteranska, koja je moja. Čekali smo da se dogodi ta jedna melodija koju zaista volim pjevat. Pjesma se zove ''Voli me'''', otkrio nam je.



U poslu i ljubavi Graši cvjetaju ruže, no ovih je dana ipak plakao. Srećom, u pitanju su suze radosnice zbog velikog uspjeha njegova prijatelja i kuma Dine Rađe.



''Dino i ja se poznajemo praktički od moga rođenja. On je dio obitelji. Moj otac ga doživljava kao sina, ja ga doživljavam kao brata. Radost je neizmjerna. Ja nisam tip koji će na televiziji koji sad padat u nesvjest ali kad sam gleda tu dodjelu, nažalost nisam mogao ići zbog obaveza, normalno da su suze krenile.Mislim da ljudi u Hrvatskoj trebaju bit stvarno ponosni što imaju jednoga Dinu Rađu, Luku Modrića koji je isto genije, što imaju Tonija Kukoča, što imaju Dražena Petrovića... Mi smo dobra zemlja samo što mi toga još nismo svjesni. '', kaže.



Nije Rađa bio svjestan u što se upustio kada je 96-e pristao s Grašom snimiti duet.



''Huljić koji je bio u studiju tada je rekao ''Što ti ne bi otpjevao duet?!'' A Dino stvarno nije rođen da pjeva, on to zna... Međutim nekako smo ga uhvatili na krivoj nozi i on je uša u studio i otpjevao je to. To je bilo toliko simpatično, toliko nesavršeno a savršeno ne savršeno da je eto pjesma hit'', prisjeća se Grašo.



A onda su krenule glasine da su Grašo i Rađa zapravo u ljubavnoj romansi.



''Najsmješnije od svega je bilo u trenutcima kad je bio taj jedan trač da smo on i ja u nekoj vezi, najviše što smo se svađali je da je to istina tko bi bio mama a tko tata. I to su bile najveće svađe. Ljudi su oko nas plakali od smijeha. Tako da hoću kazat da je on jedan strašan tip, jedan veliki sportaš i prije svega jednostavan čovjek'', priča Grašo.



Petar i njegova Danijela dugogodišnji su partneri, no na brak ne pomišlja. Radije odsvira zvučnu kulisu brojnim parovima koji se na njegovim koncertima zaruče, priznaje Grašo.



''Prvi ples ili zaprose jedan drugog. To su trenutci koji se pamte cijeli život bez obzira hoće li se oni možda rastat za dvije godine ili pet. Ipak će pamtit neke svoje prve ili druge zaruke. To su momenti koji obilježavaju'', otkriva nam.



Brojne trenutke u Grašinoj karijeri i životu obilježio je Oliver Dragojević. Iako je zakoračio u peto desetljeće, godine i sijede nimalo ga ne zabrinjavaju.



''Ne brine me. Imam sijedu bradu, kosa se još drži ali ja imam 42, ali osjećam se u glavi, to ljudi koji me poznaju bliže znaju, k'o da imam 20. Ja sam tip koji ne razmišlja o ambalaži, više mi je važno kakav sam iznutra'', kaže.

