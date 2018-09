Splitski pjevač Petar Dragojević progovorio je o Oliveru koji je za njega prvenstveno bio brižan stric. Posljednja godina Oliverova života bila je bolna za cijelu obitelj. Nitko nije bio spreman na rastanak zauvijek. No sjećanja zato ostaju zauvijek, a Petar je s Hrvojem Krolom podijelio djelić uspomena.

Nakon skoro više od dva mjeseca šutnje na društvenim mrežama, od svog voljenog strica Olivera oprostio se Petar Dragojević. Tugu i prazninu koju i dalje osjeća - riječima je kaže; jednostavno nemoguće opisati.



"Nisam se tija oglašavat jer jednostavno nemam potrebe - teško je uopće govoriti o tome kad je to jedan dio koji ja gledam više kao familiju, a što se tiče scene mislim da je to - ne treba se ništa reći to se vidilo u Splitu, to je jednostavno ponos i radost, ne znam što bi dalje opisa", rekao je Petar.



Ispraćaj glazbenog velikana koji je započeo na Splitskoj rivi definitivno je jedan od najemotivnijih, a sigurno i najmasovniji ispraćaj u hrvatskoj povijesti. U tužnoj ali ponosnoj povorci koja je na posljednju plovidbu pratila svog kapetana koračao je naravno i Petar. Bila je to kaže prava bura emocija.



"Ma strašno to se sve izbrkalo i tuga i radost i ponos i bilo je jako teško ali nekako vidim da stvarno kad te netko voli, voli te i to nema. I apsolutno ne postoji ništa drugo. Baš se vidi da je čovjek ostavio jedan trag koji će ostati vječno, zauvijek, tako da mislim da sam ponosan na to", priznao je Petar.



Na rastanak zauvijek nikada nismo spremni čak i onda kada znamo da se on bliži i da je neminovan. Posljednja godina uz Olivera bila je emotivno iscrpljujuća i bolna.



"Najviše me pogodila vijest na početku kad su otkrili šta se u stvari događalo, a tek posli sve te kemoterapije, to je stalno bilo "Halo kako je?", "Šta je?", onda zoveš "Jesi dobro", onda zafrkancija, gledanje utakmica. I onako na neki način probaš, ma sve će biti dobro jer on je do zadnjega bio jako pozitivan jako uh... Ovo na kraju je bilo jako teško zadnjih mjesec dana ali nekako.. Teško je uopće govoriti o tome jer nikad nisi spreman, nikad nisi spreman na nečiji odlazak tko ti je jako blizak", izjavio je Petar.



Sa stricem je oduvijek imao blizak odnos, uvijek su bili tu jedno za drugo. Pomagao mu je i savjetovao ga i u profesionalnom smislu kad je glazba bila u pitanju: "Bilo koji projekt šta sam god ja radija - dođi provjeri, pa ja odem kod njega pa on kaže ovo si dobro, ovo ti nije, ajde ponovo. Jako dobre savjete, jako dobar mentor, bilo što mi je god trebalo otvorio mi je vrata. Za bilo kakvu vrstu klavira, stvarno mi je pomogao, i prvu pismu", prisjetio se.



Petar je ponosni otac 4 djece koja su i sama odrastala uz Oliverove pjesme: "Kad oni to sami izabiru i pjevaju to je mislim - nema dalje to je to. Kad vidiš koliko je generacija odgojia i koliko generacija mladih njega sluša i dalje i slušat će ga to je... Mislim da stvarno mogu biti ponosan, a i dica sigurno", emotivan je Petar.



A za Oliverom je ostala bogata riznica sjećanja koja će zauvijek živjeti u Petru. Uspomene koje će iznova i iznova u njemu buditi samo najljepše emocije:"Od malih nogu od sviranja gitare, od smijeha, od igranja nogometa, od to što sam spomenija balote, more, Vela Luka. Ma toliko je uspomena toliko je to svega da je teško stvarno iz srca stavit u jednu ono u mali.. Puno je uspomena, puno", zaključio je.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

