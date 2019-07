Odmah na početku emisije vodimo vas u Dalmaciju na 59-ti po redu Splitski festival. Jedna od triju večeri bila je posvećena legendi hrvatske glazbe Mati Miši Kovaču. Pod nazivom ''Split pjeva Mišu'', naši glazbenici otpjevali su neke od njegovih najvećih hitova.

Bila je to večer prepuna emocija koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Noć posvećena jednom jedinom Miši Kovaču. Iako nam je poklonio stotine pjesama, na Prokurativama su njegovi kolege izveli 19 najvećih hitova ovog karizmatičnog pjevača. Ni Mišo koji je sjedio u publici nije mogao, a da ne zapjeva za splitsku publiku.



Upravo je Mladen Grdović s Mišom 15 godina išao na turneje diljem svijeta. Kako kaže, to se iskustvo ne može platiti novcem.



" Mišo je uvijek bio zvijezda, ostat će zvijezda i daj Bože da još pjeva. Mišu su volili i dica i babe i tete i dide i nema ko ga nije volija, a sad je doša red na mene haha", rekao nam je Grdović.



Posebno emotivan tenutak bio je kada se Mišina kći Ivana, po završetku pjesme, spustila u publiku i zahvalila ocu na svemu.



"Ovo je sve čoviče, da on sidi u publici da drugi pivaju. On je jako sretan - ono što je Tomo rekao da je izrazito skromna osoba i da je to njemu strašno čudno jer je Mišo ipak Mišo, ali on je takav jednostavno ne bi mogli vjerovati koliko je on jednostavna osoba takav je - jednostavni su uvijek najveći", rekla nam je Ivana Kovač, Mišina kći.



A da je Mišo itekako utjecao na kolege glazbenike, dokaz je i Dražen Zečić, koji kaže - da nije bilo upravo legendarnog pjevača, možda se ne bi ni bavio glazbom. Naime, kao klinac je Miši ponudio svoju pjesmu.



" 30 godina mi je označio život, jedan lijepi život. Kad sam došao i kad mi je rekao: Mali jasno ti je da moraš biti puno bolji od ovih što rade za mene, ali uzet ću tvoju pjesmu - nisam shvatio zbog čega ali sam jednostavno shvatio iz razgovora dat ću ti priliku kao čovjeku", priča nam Dražen Zečić.



Na pozornici su se izmjenjivali Alen Nižetić, Klapa Rišpet, Goran Karan, Mia Dimšić, Đorđi Peruzović, Jole, glazbenici koji ne skrivaju divljenje prema Miši Kovaču.



"Karizma, ono u jednu rič karizma, najveći je. Ja inače u životu nisam tremaš i nemam tremu nikad ali mislim da me hvata mala trema", iskren je bio Giuliano.



"Imao sam čast biti mu gost u Areni, napominjem veliku čast. Iza koncerta smo tako malo sidili i iznenadilo me kako zna da imam tri kćeri kako se zovu, dijelio mi je malo savjete za obitelj - nemoj da te život odnese drži se uvijek obitelji - ma ćaća, ćaća", kaže Jole.



"Znaš šta je najteže bit - jednostavan, lako ti je bit kompliciran ali on je udari ga druže i on je za mnom, a nije naprijed", govori Goran Karan.



"Samo poštovanje i nema dalje, to su pjesme koje ostaju zauvik, zauvik", zaključio je Petar Dragojević.



Upravo nam je Petar otkrio kako će postati po 5. put otac, pa, nakon što je i Jole objavio da očekuje dijete - baby boom splitske glazbene scene u punom je jeku.



"Doći će beba u 11. mjesecu, volim djecu, ja i žena volimo djecu i koliko ih Bog da", kaže Petar.



Ostala si uvijek ista, Poljubi zemlju, Još i danas teku suze jedne žene, Proplakat će zora, Drugi joj raspliće kosu - samu su neke od pjesama koje su izvedene na splitskim Prokurativama, a upravo je zbog ovakvih hitova, ali i mnogih drugih, Mišo dobio posebno priznanje za najtiražnijeg izvođača s više od 20 milijuna prodanih nosača zvuka. I Mišo se za našu emisiju osvrnuo na koncert njemu u čast.

"Bilo je super, nemam šta govorit bilo je super to je Split i gotovo - iznad Splita nema ništa", zaključio je.

