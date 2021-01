Pet djevojaka iz naše iduće priče, inspiracija su za sve mlade koji su ikada posumnjali u onu kako doista na njima svijet ostaje. Ove su dame zaslužne za veliku humanitarnu kampanju pomoći Zagrebu nakon potresa u ožujku, a ovog puta još većim sredstvima kreću u pomoć Banovini. Kako su i same iskusile nemile događaje te koji su sve planovi pomoći na stolu, otkrijte u našem videu.

Pet zagrebačkih prijateljica sa stalnom adresom u Amsterdamu, još početkom prošle godine u humanitarnom pothvatu ujedinio je zagrebački potres.

"To je bilo užasno jer se desilo u pola sedam ujutro, mi smo svi spavali, nismo ga osjetili tamo. Onda su odjednom krenula buđenja, dečki naši su rekli budi se, budi se, zovi doma vidi jesu svi dobro. Najgori osjećaj na svijetu, otvoriš pa vidiš poruke od obitelji, ali meni su samo krenule suze i ridanje i taj neki osjećaj bespomoćnosti", izjavila je Anamrija Užbinec.

"U tom trenutku želiš otić doma, želiš zagrlit mamu, tatu, baku, sve, ali bila je korona, nije bilo aviona. Zadnji let je taman otišao nismo se ni stigli ukrcat", otkrila je Jana Zane.

Ali ono jedino što su u tom trenutku mogle učiniti bilo je pokrenuti kampanju prikupljanja humanitarne pomoći. U rekordnom roku cilj od sto tisuća eura je premašen.

"Skupili smo 173 000 eura preko crofunding platforme i dok se novac prikupljao, mi smo već razvijali plan gdje će taj novac ići. Od početka kampanje smo imali dva jasna cilja to su pomoć Petrovoj bolnici i pomoć unesrećenim ljudima grada Zagreba", objasnila nam je Anamarija.

Od dijela novca kupljena su tri uređaja za neonatalni odjel, dok je ostatak usmjeren u obnovu osamdeset pogođenih kućanstava.

"Dobili smo na mail kasnije proslijeđene slike tih sretnih lica kad su si popravili zid, kupili neki novi kauč, to je stvarno bilo predivno. Ja sam bila u zakladnom vijeću i gledala sam sve te slike.. Srce ti se slama kad to gledaš i onda kad ti pošalju za mjesec dana - popravili smo kuću, pofarbali smo zidove, osjećaš se, ajme meni mi smo to napravili", ispričala nam je Jana.

Trebao je to biti sretan kraj humanitarne priče, no ako nas je prošla godina ičemu naučila, bilo je to - očekujte neočekivano.

"I onda smo u Zagrebu za božićne praznike i onda i nas potrese, to je definitivno bilo ono - o Bože, što su ljudi proživjeli u trećem mjesecu, mi nismo imali pojma. Bilo nam je stresno, no tek kad si ti doživio, tek tad si shvatio", izjavila je Anja Herceg.

"Kad je došao utorak 12.19 sati, ja stvarno nemam riječi da opišem strah koji tek kasnije osvjestiš, ne u toj sekundi dok se sve trese", prisjetila je Dora Zane.

"Mi smo svi u centru, u starim zgradama gdje su nam i nakon prvog potresa popucale jako zgrade i sad je još gore i svi su nam u panici doma", priznala je Anamarija.

U samo sat vremena od udara, crowdfunding kampanja “Zagreb Earthquake Relief” ponovno je pokrenuta, ovog puta za pomoć Banovini. Dosad prikupljenih 8 milijuna kuna bit će distribuirano u dvije faze.

"Prva faza je relief gdje ćemo direktno pomagati ljudima u smislu hitne financijske pomoći i nabave neke opreme koja im treba te nabave mobilnih kućica, koje će biti potpuno opremljene sanitarnim čvorom i grijanjem. Sljedeći tjedan bi trebala biti dostava tih mobilnih kućica. Također smo nabavili čizme za koje smo dobili dojavu da su jako potrebne i da ih se teško nabavlja te druga faza ovisno koliko će biti sredstava, biti će recovery faza gdje ćemo baš ići u gradnju održivih kuća. Te ćemo nekim projektima probati potaknuti neki socijalno ekonomski razvoj cijelog tog područja. ", otkrila je Anamarija.

"U biti pružiti ljudima da sami sebi mogu jednog dana osigurati dom i da ih se educira. Nažalost edukacija u puno segmenata je jako bitna da bi jednog dana bio samoodrživ", poručila je Dora.

Jer ove djevojke razmišljaju mnogo dalje od tjedana ili mjeseci. Osnovale su Udrugu 5.5 i udružile snage sa zakladom Solidarna, gdje i dalje možete slati pomoć koja će otići u prave ruke.

"Sve odluke o distribuciji sredstava se donose preko zakladnog vijeća u kojem su dvije od nas i dva stručnjaka, Zrinka Paladin za arhitekturu, statiku, građevinu, profesorica Marina Hajduković za socijalni rad te jedan zastupnik iz solidarne", izjavila je Anamarija.

Iako nevoljko, moraju napustiti rodni grad i vratiti se prijateljici Sari koja ih čeka u Amsterdamu, gdje ponovno zajedno na okupu nastavljaju s radom vraćanju osmijeha sunarodnjacima.

"Moram reći da s jedne strane veselim se doći negdje gdje mogu spavat mirno jer ovdje nisam spavala od potresa, a s druge strane mi je toliko grozno da ja moram ući u taj avion. I imam osjećaj da napuštam Hrvatsku i da napuštam obitelj", priznala je Jana.

Naravno, daleko je to od istine jer veliko srce koje su pokazale kuca jednako snažno na domaćem tlu, kao i na onom inozemnom.

"Ja mislim da nas je 2020. godina naučila da trebamo živjeti u nekom zajedništvu, da materijalne stvari dođu i prođu i dok god smo kao država i nacija zajedno sa susjedima skupa, puno tog možemo napraviti", zaključila je Anja.

