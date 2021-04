Na domaćem terenu teško da se neki fotograf, prema broju svjetskih zvijezda koje su pozirale pred njegovim objektivom, može mjeriti s Jadranom Lazićem. Uskoro izlazi monografija kojom će obilježiti pedeset godina bavljenja poslom koji obožava.

Nakon fotografskih početaka u Splitu, Jadrana Lazića put je odveo u Pariz, kamo je otišao na razgovor za posao u svjetski poznatu agenciju. Šef mu je zadao nemoguć zadatak - snimiti za medije rezerviranu Charlotu Rempling.

''Ja nisam znao što je paparazzo niti mi je to uopće bilo blisko. I ja govorim kako ću ja sad slikati Charlotte Rampling, a kako nađem u imeniku broj hotela, nazovem i kažem dajte mi sobu Charlotte Rampling'', prisjeća se.

Splitski šarm i snalažljivost doveli su ga u sobu slavne glumice.

''Ja dođem u agenciju, nikoga nije bilo, samo gazda i pita me jesi li slikao Charlotte. Ja kažem da jesam, pita on gdje sam je slikao, ja kažem u sobi. Meni je to bilo najnormalnije, ali tek tada jasno da je mislio na to da odem ispred hotela i da je čekam i eventualno snimim kad izađe, a nije očekivao da ću ući u sobu. Tada da je shvatio s kim ima posla, tako je krenulo'', prisjetio se, a ponosan je na činjenicu da mu izlazi knjiga.

Ideja za izdavanje monografije stigla je od Jadranova prijatelja, odvjetnika i poznatog kolekcionara Silvija Hraste.

''Ovo je ogledni primjerak buduće monografije u kutiji, u jednom luksuznom izdanju u kojem će se nalaziti dvije knjige, jedna od 400 i druga od 500 stranica, i to će biti cjelina. Zanimljivost je ove monografije da će pored svake fotografije biti i priča o tome kako je fotografija nastala'', objasnio je Hraste.

U pripremi je i VIP izdanje. Naravno, tu su i slavne fotografije Jodie Foster koja je radi njega posjetila Hrvatsku. Posebno prijateljstvo veže ga uz Chucka Norrisa.

''On je sjajan tip'', kaže Lazić, a otkriva i da mu je omiljena fotografija Faye Dunaway u pustinji.

Za nju se morao pošteno potruditi.

''Ja se obično raspitam od najbližih ljudi od zvijezda ako sam u prilici. I tu je bio njezin čovjek za frizuru i šminku, i ja ga pitam kakva je Faye, a on kaže: 'Jadrane, ajme majko...' I večer prije Faye zove u njezinu sobu na večeru da planiramo sutrašnji dan, a svi su mi rekli: 'Jadrane, pazi se Faye, opasna je, troši muškarce kao salvete.' A ja kažem: 'Pa nije loše, nema problema''', šali se Jadran.

Pao je dogovor za snimanje u 10 ujutro.

''Gotovo 12 sati, nema Faye, tek negdje oko dva sata se pojavljuje, dolazi limuzina. Snimali smo do zadnjeg tračka sunca. Ona je uživala, zalazak je bio fenomenalan, ona nije htjela prestati. Drugi dan mi je njezin make-up artist rekao da ne može vjerovati kako je sve ispalo jer je na putu za snimanje rekla da je boli trbuh i da nije za snimanje'', prisjeća se Jadran.

Promocija monografije očekuje se krajem svibnja u Splitu. Nakon toga seli se Jadranom, potom u rujnu stiže u Zagreb, a onda u Beograd.

Nakon toga slijede svjetske metropole u kojima je naš najpoznatiji paparazzo snimio brojne čuvene fotografije.

