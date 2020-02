Iako joj je tek 20, Splićanka Paula Buljan može se pohvaliti uspjehom koji je zasad pošao samo njoj za rukom. Već četiri godine ova mlada manekenka jedina je Hrvatica koja je zaštitno lice jedne od napoznatijih online trgovina ženskom odjećom.

Ona je sve traženije lice s naslovnice. Paula Buljan živi život pravog supermodela. Iako joj je tek 20 godina, ova Splićanka itekako ima iskustva.



"Prvi put sam pistom prošetala sa svojih 5 godina u svom Splitu. Mami se obratila jedna modna kreatorica koja je trebala male modele manekene, mama je tu bila malo skeptična, ali meni je to bilo vauuu idemo, idemo i tako sam uspila iskemijati da odem", ispričala je Paula.



I otad su Pauli samo pristizale ponude sa svih strana. Ozbiljnije je u svijet modelinga ušla sa samo 15 godina, kada je počela putovati svijetom. Iako na fotografijama sve to izgleda divno, stvarnost je nešto drugačija, pogotovo za mladu djevojku. "Meni agencija svaki dan pošalje po 15-ak castinga gdje ja idem sama. I sad sam ja tipa u Italiji, ja grad ne znam, ali imam taj spisak i moram ići ovdje, pa ovdje. A sama sam i kako ću? Tako da nije baš to lako, ali ja u tome uživam", rekla je manekenka.



Iako je gotovo proputovala cijeli svijet, radila za sve prestižne brendove kao što su Versace i Chanel - Paula najviše voli posao modela za najpoznatiju online trgovinu ženske odjeće uz koju je vezana već četiri godine. A ponos je još veći jer je jedina Hrvatica koja snima za tako prestižnu platformu. Snimanja se uvijek znaju odužiti.



"Cijeli dan, znači od 8 do 5 popodne i tu imaš primjer, snimiti po 100 komada svečanih haljina i oni te tu oblače, pa štikle jedne, pa štikle druge - malo izpoziraš i to je to i idemo dalje i to je možemo reći kao na traci", pojasnila je Paula kako izgledaju snimanja. Najveća potpora joj je obitelj, pogotovo majka Nataša koja je u počecima pratila Paulu kamo god išla.



"Kad sam došla tamo, ja sam je htjela vratii doma, ja sam počela plakati, da su se u agenciji u Milanu svi sa mnom rasplakali, to vam je živa istina. I oni su je poslje toga tako pazili da vam ne mogu opisati, postala je njihova miljenica, tako to mogu reći. Sve su to stresovi, bude negdje u metrou recimo 45 minuti i nema signala, ja je zovem, ona se ne javlja, meni već srce o di je šta je. Tako da je stvarno kao roditelju teško", ispričala je Paulina majka Nataša Buljan.



Putovanja, skupa odjeća i obuća, fotografiranje, poziranje - zvuči kao život iz bajke. No Paula nam otkiva da postoje i djevojke koje ne znaju za fair-play, pa čak i podmetanje nogu, kada su u pitanju castinzi, nije strano, jer u jednom stanu katkad živi više djevojaka iz različitih država.



"Brazil, znači te cure su spremne na apsolutno sve. Ja sam čak imala situaciju da sam u stanu živjela sa njih četiri. To što one rade, spremaju ti stvari, pa ti idu čak nešto i ukrasti, ma one su spremne na sve da bi uspjele nešto odraditi i zaraditi", ispričala je mlada manekenka. A zaraditi se može, priznaje Paula. Zasad njezina karijera ide uzlaznom putanjom, a dobila je i nadimak hrvatska Adriana Lima.



"Jako sam sretna kad me usporede s Adrianom Limom jer ona moj uzor, netko ko mi je super u sportu u svom privatnom životu u apsolutno svemu", rekla je Paula. Upravo je sport Pauli druga ljubav, odlasci u teretanu su svakodnevni, no ipak izbjegava rad na spravama jer za njezin posao ne smije imati izrazitu mišićnu masu.



"Nekad radim s kilažama do 10-15 kila jer ne želim da se mišić nabije, on se stvara, ali pokušavam da bude tu negdje u nekoj ideali da se ne vidi, ali da sam istrenirana u neku ruku", objasnila je manekenka.

Pred njom je još mnogo godina rada i truda, a, kako nam se čini, Paula će ostvariti sve što zacrta jer uz njezin talent i rad - uspjeh je zajamčen.

