Marka Braića gledamo u ulozi Luke Penave u hit-seriji "Na granici", a stigao je i u IN magazin na porciju "Paprenih kuglica" Davora Garića.

Talentirani i zgodni Marko u spomenutoj seriji utjelovio je lik Luke Penave, mladića lijepog izgleda koji slijedi svoje snove i ne obazire se na tuđa mišljenja.

Marka je reporter najgledanije lifestyle emisije IN magazin Davor Garić ugostio u Paprenim kuglicama kako bi saznao neke pikantne detalje iz njegova privatnog života, a prvo pitanje uključivalo je ljubavnu nevjeru, odnosno bi li ju oprostio.

"Ja ne opraštam te stvari. Odmah ciao, jer što ću ti ja onda. Ako smo zajedno uključeni u paprenu akciju, e onda...", kroz smijeh odmah na početku ističe glumac, koji priznaje kako ne šarmira običan puk svojim glumačkim talentom kako bi postigao neki cilj.

"Mrzim ljude koji to rade, ja to ne radim. Ja šarmiram pokazivanjem poštovanja prema osobi koja me uslužuje. Daš pažnju, pitaš kako je..." Zna Marko kako se to radi!

Ističe da nikada nije besramno lagao ljudima u oči niti bio nevjeran, ali ni zahvalio nekome na usluzi u naturi. No zato se može pohvaliti kako je pomogao beskućniku na ulici te svaki put ljubio kao da nema sutra. Dakle, Marko je i romantičar, no ističe kako su mu sladunjava šaputanja na uho poprilično bljak.

A što je sa vrućom akcijom na zadnjem sjedištu njegova automobila? "Ah, kad sam bio u srednjoj školi to je bilo mljac, ali sada je to bljak, pa imam skoro 30 godina", kroz smijeh ističe Marko, no za nudističke plaže i partijanja do zore još uvijek ima jednu riječ - definitivno "mljac".

Što je još papreno otkrio našem Davoru, saznajte u videu u našoj galeriji.

