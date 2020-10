Nakon još jednog trnovitog puta do majčinstva, pjevačica Pamela Ramljak prije dva mjeseca na svijet je donijela djevojčicu Mariju. Sretna mama s našom Lanom Samaržijom prošetala je svoju djevojčicu, ispričala sve o iščekivanoj obiteljskoj idili, skorom preseljenju, ali i kako se pozdravila s čak 200 injekcija koje si je svakodnevno morala davati kako bi sačuvala trudnoću.

Obitelj pjevačice Pamele Ramljak već dva mjeseca uživa s članom više. Malena Maria ima dva mjeseca i iako je u šetnji šutljiva, tijekom noći svojoj mami itekako voli ''ukrasti'' koji sat sna.

"Zato su naočale tu, ali moram priznat da je ona malo bolja ipak. Imala sam prva dva tjedna noćnu dadilju, ili kako se to kaže, dok nisam malo došla sebi. A ja sam navikla da otkad imam Antuna, da nisam spavala u komadu cijelu noć, znači ono 8 sati. Tako da sam navikla na isprekidano spavanje i ja se onda stvarno odmorim, meni to više nije problem", priznaje Pamela.

Antun je pravi veliki brat koji mlađu sestru voli zabavljati, ali i pomoći mami. Ljubomore, o kojoj mnogi pričaju da se pojavi s dolaskom novog člana, Pamela kaže, kod njih nema ni na vidiku.

"Zasad ne, jer je ona još mala i ne uzima mu igračke, vidjet ćemo što će biti za godinu dana. Ma Antun sad plače samo kad je uvrijeđen ili kad je mama ljuta na njega, tako da on ne plače više zbog ovih nekakvih iskonskih potreba tipa glad ili da je mokar. Veliki je, za par mjeseci će napunit 4 godine, tako da mama objasni da mora seku uzeti i on to potpuno razumije, dapače", otkrila je.

Tri tjedna nakon što je rodila, Pamela se oprostila od injekcija koje sadrže heparin za razrjeđivanje krvi. Tijekom cijele trudnoće svakodnevno si ih je sama ubrizgavala zbog rizika od gubitka ploda. Čak 200 injekcija, mnogo suza i snage, kaže, da bi na došla do željenog cilja.

"Prije mjesec dana sam se rastala s injekcijama, proslavila sam.

Nikad ne reci nikad, ako mi se opet dogodi trudnoća, sve je moguće, ali ne znam kako bih to ponovno psihički. Ne to davanje injekcija, nego ta doza straha, hoće li ti se nešto dogoditi ili neće, to je psihički izazovno. Ali kad mi se osmjehne vrijedili je svakog tog straha", zaključila je pjevačica.

Svim ženama koje to tek čeka želi sreću. Ona je svoju, malenu Mariu, dočekala. Zbog borbe koju je prošla, lakše je podnijela i činjenicu da njezin Mladen nije bio uz nju na porodu. Ako ništa, u ovoj neobičnoj godini, sve je posvećeno privatnim obvezama. Nastupa, što koncertnih, što svadbenih, manje je nego inače. Stoga se nije žurila ni s objavom novih singlova.

"Taman kad sam ja htjela nešto izabaciti sam ostala trudna. I onda kao ajde, sutra ću, sutra ću i onda je krenula ta korona i bilo me strah da ti budem iskrena. Morala sam čuvati prva tri mjeseca trudnoću, strogo mirovanje, tako da htjela sam nešto izbaciti, no takve su prilike i neprilike, tako da nije više bilo prioritet", zaključila je Pamela.

Sad joj prioritet preseliti se što prije. Trenutačno se bavi uređenjem novog obiteljskog doma u koji bi trebali preseliti sredinom studenog.

"Svaku kunu ulažem u taj stan i ne želim ulagat u spot i aranžmane, to ću ostaviti za sljedeću godinu, jer vjerujem da će sljedeća godina biti normalna i da će sve ponovno profunkcionirati, pa da ću napokon izabciti taj singl. A imam već i toliko singlova da bih mogla taj album već složiti", otkrila je.

Koliko god je 2020. godina neobična, njoj je godina koja će se po mnogočemu lijepom pamtiti.

"Preselit ćemo se, uzeli smo novi stan, rodilo mi se dijete, svi smo zdravi, ja nemam ništa protiv ove godine, samo je godina kao godina čudna, ali u mom životu će 2020. ostati u lijepom sjećanju", zaključila je Pamela.

