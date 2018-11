Pjevačica Pamela Ramljak preuzela je titulu "kraljice svadbi" od Maje Šuput.

Profesorica glazbene kulture, pjevačica, majka, a pripala joj je i titula kraljice svadbi. Simpatična Pamela kaže da živi svoj san. A to što je sve traženija kao pjevačica na svadbenim slavljima, zaista joj laska.

"Znaš ti koja je čast kad tebe netko izabere za najljepši dan u dotadašnjem životu, kasnije je najljepši kad imaš djecu. Ali do tada je stvarno svadba pogotovo ako je s pravom osobom. To je tvoj dan i gledaš da su ti dragi ljudi, da je sve kako ti želiš i onda tebe netko izabere da ga ti zabavljaš, da mu vodiš tu cijelu noć od sedam pa do sedam, da si tu", objašnjava Pamela.

Kad pjeva na svadbama, kaže, daje svoj maksimum. Raspored joj je i više od godinu dana unaprijed popunjen. Upravo zbog toga dobila je naziv kraljice svadbi koji je do nedavno nosila Maja Šuput.

"Mislim meni je ona legenda. Ona je stvarno jedna divna osoba, draga, luda, vidi se da radi taj posao s ljubavlju. Vidi se da uživa i da je profesionalac, tako da evo hvala tko je god to rekao", izjavila je i dodala: "Ja ti volim i povest vlakić i ajmo. Brže mi vrijeme prođe da ti budem iskrena".

A iskrena je i kad je u pitanju glazbeni repertoar. Naime, postoje pjesme koje nikada ne izvodi na vjenčanjima.

"Niti jedan to nije hrvatski, da se razumjemo s tim nemam problema ali imaš, znaš da sad ne imenujem, neke nacionalističke pjesme koje nisu hrvatske i ti izvođači, njih izbjegavam mada je moj repertoar stvarno širok", objasnila je Pamela.



Majka malenog Antuna kaže kako joj je uloga majke najvažnija. Za sinčića koji ima nepune dvije godine, napominje da je živahan na tatu. Prisjetila se i svojeg djetinjstva u kojem se jedno vrijeme borila s kilogramima. A djeca kao djeca, rado su zbijala šale na njezin račun. O tome je javno progovorila i na društvenim mrežama.

"Kad sam bila dijete znali su me zvati kostur, znaš ono. Nije ti baš sve jedno djevojčici od 10 godina kad kažu - "Vidi je kostur, gle ti noge, dva štapa". Mislim to su sve maltretiranja danas i vjerojatno je toga bilo manje prije, danas ima sigurno više. Ali kažem hvala Bogu pa sam odrasla u zdravoj obitelji", otkriva Pamela.

Kaže da se malo ulijenila što se tiče objavljivanja novih pjesama, ali inspiracije za pisanje tekstova joj ne nedostaje. Otkrila nam je koga bi voljela čuti da otpjeva njezinu pjesmu - prva na popisu je Nina Badrić, dok od muških kolega izdvaja kolegu iz Splita.

"Jako volim Grašu, on mi je super. I kao lik je legendaran i stvarno mi je super kao vokal i drugačiji je. To su mi u biti dva najdraža hrvatska izvođača", priznala je Pamela.

U obiteljskoj idili u kojoj uživa, Pamela bi voljela da malenu pomutnju napravi i drugo dijete. No na pitanje priželjkuje li djevojcicu ili ponovno dječaka - neodlučno odgovara.



"Nekako mi je možda draže za dečka, da ima brata više kroz život onako. Iako kažem možda bi bio bolji sa sestrom. Meni je u biti sve jedno samo nek bude živo i zdravo, i evo Onaj gore će najbolje znati je li bolje za njega da bude brat ili sestra", priznaje pjevačica.

Bilo kako bilo, vjerujemo da će se maleni Antun veseliti podjednako braci ili seki. A dok ne stigne to vrijeme, Pamela kroz život nastavlja svojim užurbanim tempom.

