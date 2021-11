Izbor za naljepšu mamu Hrvatske ide dalje. Nakon što se zbog pandemije 2020. nije održao, a ovogodišnji bio bez publike, za 2022. najavljuju spektakl za pamćenje. Za jubilarno 5. finale pripremaju mnoga iznenađenja, ali mjesto održavanja ostaje isto, detalje saznajte u prilogu In magazina!

18 finalistica, dvije kategorije, pregršt zabave i lijepih uspomena u Krešimirovu gradu Šibeniku. Tako bi se jednostavno mogao opisati izbor za Najljepšu mamu Hrvatske. Prijave su otvorene, a zainteresiranih mama, kažu, nikad nije bilo više.



"Prijava ima jako puno, iznenađujuće, više nego ikada do sada. Mame se mogu prijaviti do 31. siječnja 2022. Ono što trebaju napraviti i kako pozivamo na našoj službenoj stranici NMH trebaju nam poslati mail sa upitom za prijavu nakon čega dobivaju email sa svim informacijama, pravilnikom i svime što je potrebno da bi se definitivno prijavile na ovaj izbor", kaže Maja Gnjidić Verdecchia, vlasnica licencije izbora "Najljepša mama Hrvatske.



Prijaviti se mogu mame iz cijele Lijepe naše bez obzira na mjesto stanovanja. Novost od ove godine jest i trominutni video predstavljanja u kojem mame trebaju dati sve od sebe.



"Trominutni video obuhvaća njihovo predstavljanje, par riječi o sebi hod i njihov talent odnosno vještina", kaže Maja Gnjidić Verdecchia, vlasnica licencije izbora "Najljepša mama Hrvatske.



Za jubilarni 5. izbor Najljepše mame Hrvatske najavljuju brojna iznenađenja, no ono što je otkriveno jest samo mjesto održavanja - iz kazališta odlaze u "Kuću umjetnosti Arsen", gdje će se održati ovogodišnje finale. Razlozi za prijave su, kaže Maja, kod mama uvijek iste.



''Svaka mama dolazi sa očekivanjem da kući odnese krunu, ako ne krunu onda lentu. Međutim kad na kraju prožive ta 2-3 dana u Šibeniku i gostoprimstvo i kad shvate da je bit svega naše druženje. Ali i da je cilj svega imati kontakt kasniji s ostalim mamama koji je istinit odlaze sa pozitivnom energijom to je sigurno", kaže Maja Gnjidić Verdecchia, vlasnica licencije izbora "Najljepša mama Hrvatske.



Na izboru je najatraktivnija točka u kojoj mame prezentiraju svoj talent. Tada se prepuste onomu u čemu su najbolje i time očaraju žiri. Upravo nam je i Maja pokazala svoj talent, odnosno, vještinu, a to je kuhanje.



"Od mama se ne traži da budu profesionalci u nečemu. I ja sam amater u kuhinji ali to volim. Tražimo od mama da pokažemo jednostavno u čemu su najbolje. Netko zna raditi dobre kolače, netko vozi kamion, netko traktor, netko se bavi OPGom netko pjeva, netko plete. Što god mislite da je dobro za prikazati i pokazati to može biti vaš talent ili vaša vještina", objasnila je Maja Gnjidić Verdecchia.



Ovogodišnjoj pobjednici u kategoriji od 23 do 39 godina talent je uvelike povećao šanse za krunu.



"Naša Vedrana je europski prvak u kickboxingu i sport će biti tema sljedećeg finala, jer svake godine imamo temu - bila je glazba, bio je ples, bila je likovna umjetnost. Sljedeće godine zahvaljujući i našoj Vedrani Bit će i sport", kaže Maja.



I Maja je mama dvoje djece te je prošla ovim što prolaze druge mame na natjecanju. Naime, ona je, prije nego što je pokrenula izbor u Hrvatskoj, sudjelovala u njegovoj talijanskoj inačici, gdje i živi, te odnijela pobjedu na nacionalnoj razini. Uvijek voli podijeliti svoja iskustva s kandidatkinjama.



" Strah je bio veliki naravno, strah u nepoznato, mislim da je to ipak u ljudskoj normali. Ali lako je sve prijeći jer kad se vidi kakav je ambijent, opušten i pozitivan sv ebrzo prođe. Dobra zabava i lijepo iskustvo i tako je u stvari i bilo.", priča.



Ako se još dvoumite hoćete li poslati svoju prijavu, poslušajte Majine riječi:

"Mame prijavite se, jer sigurno će vam biti pozitivno iskustvo, nemojte imati straha", poručila je!



