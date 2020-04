Otokar Levaj u karanteni je proslavio 77. rođendan dok je njegova voljena supruga Dunja na drugom kraju svijeta. Kako se dogodilo da kroz ova teška i zahtjevna vremena prolaze sami, glumac je otkrio za IN magazin.

Kada mu je umrla druga supruga, glumac Otokar Levaj nije se imao namjeru više ženiti. No ljubav je ponovno pokucala na vrata. Zbog simpatije iz tinejdžerskih dana spakirao je kovčege i odselio se u SAD. Vjenčali su se i svili svoje gnijezdo na Floridi. Za činjenicu da je u izolaciji sam u Zagrebu zaslužan je jedan telefonski poziv.

"Evo mene opet u Hrvatskoj. Razlog zbog kojeg sam došao je gluma, a razlog zbog kojeg sam još uvijek ovdje je korona. Dakle, javili su mi u Ameriku da imaju krasnu ulogu za mene da glumim jednog olinjalog zavodnika i rekli su 'pusti kosu, bradu i brkove'. Onda su na kraju rekli 'makni bradu, ostavi brkove', a kosa je počela rasti sama od sebe. Nema frizera, frizeri ne rade i otuda meni ovaj look i, kao što kaže naš stožer, a ja se toga pridržavam, ostani doma", rekao nam je glumac.

U izolaciji je proslavio i 77. rođendan.

"Kako sam proslavio svoj 77. rođendan, ne mogu se sjetiti jer to je bilo jučer. Da ste me pitali što je bilo 17. 4. 1948. godine, ja bih vam rekao to je vjerojatno bila rezolucija Informbiroa. Eto, to vam je rođendan u osamdesetim godinama", zaključio je Otokar.

Da je voljena supruga Dunja bila tu, zasigurno bi sve bilo veselije.

"Ljubav, to je nešto što je za svakoga, nešto što mogu svakome čiste savjesti preporučiti jer onaj tko ljubi, taj ne mrzi. Ja mislim da ljubiti možete kao dijete, kao mladić, kao zreo muškarac i kao muškarac u najboljim godinama kao što sam ja. Najveća ljubav je svakako uvijek ona zadnja, a to je u mom slučaju moja Dunja", objasnio je.

Ove godine zaljubljeni supružnici proslavit će petu godišnjicu braka.

"Moram reći da je tih pet godina prošlo brzo, bilo je divno i to ne može pokvariti ni ova korona. Ja se nadam da ćemo to proslaviti u restoranu gdje smo slavili i naše vjenčanje s našim predivnim kumovima, Sarajlijama Veronikom i Isakom Kumovcem", izjavio je Otokar.

U karanteni mu najteže pada što su Dunja i on trenutačno na različitim kontinentima.

"Jedva čekam da se vratim na Floridu jer na Floridi zapravo opasnosti od korone nema, barem ne u Bradentonu gdje mi živimo, u tom predivnom naselju obiteljskih prizemnih kuća koje su udaljene i stotinjak metara, gdje je vrlo rijetka naseljenost, gdje su ljudi uglavnom kao ja, dakle oko 80 godina, i oni su disciplinirani i stoje doma. Dakle, ostajte i vi doma", poručio je.

Evo i što je prva stvar koju će napraviti kada završi karantena.

"Kad ove mjere prođu, ako ikada prođu, ja ću prvo skočiti do frizera, a druga stvar koju ću učiniti je da ću kupiti avionsku kartu za Ameriku da što prije vidim svoju Dunju", priznao nam je.

Nadaju se kako će se to dogoditi prije prosinca, kada je na rasporedu proslava godišnjice braka. Nadama se pridružujemo i mi.

