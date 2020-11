Nekima predstavljaju tek ukras na tijelu, a za neke tetovaže imaju posebno značenje. Kako god bilo, činjenica je da ova umjetnost na koži ima sve više poklonika. Tako i u redovima poznatih Hrvata. Tko je apsolutni rekorder po broju crteža na tijelu, a tko je posvetio tetovaže svojoj djeci, otkriva sljedeća priča.

Za svoju osmu tetovažu Slavko Sobin se odlučio iz praktičnih razloga - kako bi uštedio na vremenu. Naime, njegov lik iz serije "Drugo ime ljubavi" krasila je baš ta tetovaža, a želeći skratiti šminkanje prije snimanja, odlučio je kako ne želi svakodnevno stavljati i skidati naljepnicu. I tako je nastao trajni mak na njegovoj ruci. Ipak, za ovu se uspomenu odlučio i iz nekih drugih razloga.

"Volim makove, prva je kao žarko crvena boja ljubavi, a ono što je super priča, mak je cvijet koji jako brzo vene, pa ono kao neka simbolika trenutka i tako, opravdao sam ja sebi to", objasnio nam je Slavko.

Ovaj glumac tvrdi kako su tek rijetki oni koji stanu na jednoj tetovaži. A s tim se svakako slaže i nogometaš Joey Suk, kojem je gotovo misija tetovažama prekriti cijelo tijelo.

"Ne znam koliko ih imam, ali u Zagrebu imam dva tattoo majstora.

Jedan radi na leđima, a drugi na nogama", otkrio nam je Joey.

Jednu od njih posvetio je i svojoj kćeri. Baš kao i pjevač Vlaho Arbulić koji je razigranu maštu i talent za crtanje svoje mezimice pretočio u tetovažu.

"Pa je onda je ona jedan dan nacrtala to na papir i rekla tata molim te tetoviraj ovo, onda mi je to bila super ideja, pa sam stavio", zaključio je Vlaho.

Osobnim značenjem tetovaže dobivaju na težini. A njihova upečatljiva priča umanjuje i mogućnost da će vam dosaditi.

"Ovo tu su prabakine ruže koja mi je dala maramu, ja sam to prekopirala za sreću. Sad nosim sreću na sebi. A ne leđima za najboljeg prijatelja koji je umro drvo i ima ruže iz "Lord of the rings", otkrila nam je Nina pjevačica Nina Kraljić.

Ljubav prema tetovažama spojila je bivšu manekenku Kristinu Šalinović i njezina dečka Enrica, inače tatoo majstora. Ako se njih pita, tetovaža nikad dosta.

"Volim tu umjetnost jer nije isto nacrtati nešto na papiru, na platnu i nacrtati nešto što će ti ostati cijeli žikvot na koži, a da to izgleda i dalje savršeno. Ova je među zadnjima - rock and roll", smatra Kristina.



Drugačija pak glazba krasi Domenicino zapešće. Chopenove note.

"Sreća su moji roditelji rekli "Domenica, dosta je bilo tetovaža" jer bi se pretvorila u slikovnicu. Da sam tada tetovitrala sve što sam htjela s 18 godina, dakle dobro pazite što želite", poručila je Domenica.



U 18.-oj se odlučila tetovirati i Ivana Kovač. Njezini roditelji dugo su mislili da je to tek privremeni ukras. A kad je Ana Konjuh sa 16 godina osvojila juniorski Australian Open, roditelji je nisu ni pokušali spriječiti da tetovira riječ ''faith'', što znači vjera. No nije to jedina tetovaža ove tenisačice.

"Family, ima šest ptičica, šest članova obitelji, četiri sestre, mama i tata, da su uvijek uz mene", otkrila je Ana.



Svake godine sve je više kože i Luke Nižetića prekriveno tetovažama. A jednu je od njih napravio na putovanju Azijom. I to tradicionalnom metodom tetoviranja bambusovim štapom.

"Prezentira snagu, mudrost, neustrašivost, i to su monkovi stavljali vojnicima kad su išli u rat da ih štiti od zlih sila. To je užasna bol. Toliko je već bilo izirititrano, da sam ja samo civilia kao pas", priznao je Luka.

Sigurno je bilo bolno i nogometašu Šimi Vrsaljku, dok je tetovirao svoja leđa jer na njima je mnogo više od jedne tetovaže. Baš kao i chefu Davidu Skoki, kojem su jednako maštovita jela kao i crteži koje skriva ispod pregače.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.