Brojne svjetske zvijezde već godinama promoviraju nošenje second hand odjeće. Kod nas je situacija još uvijek takva da brojni u kupnju polovne odjeće odlaze potajno. Ekipa IN magazina pronašla je poznate Hrvate koji se ne srame priznati da nose second hand.

Smatrate se trendsetericom, a ne znate gdje su najbolji second hand shopovi? Zvijezde poput Sare Jessice Parker, Drew Barrymore i Julije Roberts rekle bi da je to nemoguće, a s njima bi se složila i Matija Vuica.



''Da nije second handa, da nije buvljaka, ne znam bi li sad bilo svega ovoga. Moji počeci vezani su za Hrelić, za recikliranje svega i pretvaranje u nove modele'', prisjetila se Matija Vuica.

Sve te haljine još uvijek čuva i rado nosi.

''Kad je u pitanju second hand odjeća, divno je što nalaziš neke komade koji više ne postoje nigdje i u koje je netko već utkao tu svoju dušu, koji pričaju o nekom prošlom vremenu. Ali kad imaš neki retro komad i nosiš ga, danas je to zapravo jako šik'', govori Matija.



I jedan od najbolje odjevenih Hrvata ne krije da većina njegove garderobe stiže iz second handa.

''U želji i potrebi da budem drugačiji od drugih pronašao sam prava mala blaga u second hand i vintage dućanima, tako da danas gotovo 65 posto mog ormara čini odjeća iz second handa. Imam neko pravilo da komad ne smije biti skuplji od 20 kuna, a on najčešće varira od pet do 20'', otkriva Mate Rončević, poznati PR-ovac.

''Ako znaš odabrati neki dobar komad, zaista ćeš izgledati puno bolje nego netko tko ima složeno sve iz izloga na sebi. Uvijek sam pobornik toga da se ti nekakvi stari komadi kombiniraju s nečim što je trendi, to stvara sasvim posebnu priču, odnosno priču o toj osobi da promišlja modu, a da nije ovisnik o njoj'', zaključila je Matija Vuica, a evo što Mate Rončević ima nadodati na to.

''Zanimljivo je da većina ljudi kad vas vidi ima osjećaj da ste izuzetno skupo odjeveni. Mene najčešće dođe skuplje kemijsko čišćenje nego što me dođe sam odjevni predmet. Ako to izgleda dobro, onda je vjerojatno dokaz da za dobar izgled ne treba imati puno novca, već samo malo mašte i vremena'', kaže.

Osim kupovine rabljene odjeće Hrvati sa stilom prekrajaju omiljene komade. Nekim predmetima može se pronaći potpuno nova uloga.

''Imao sam slušalice za mobitel koje su dotrajale nakon godinu i pol korištenja. Bile su zanimljive, ja sam skinuo taj metal, otišao k prijatelju Mariju Nokaju i od slušalica smo napravili naušnice'', otkriva model Josip Tešija.



Igrajte se - moda i jest igra, a granice ne postoje. I ne zaboravite da su odjevni predmeti nekad, kao uostalom većina toga, bili kvalitetniji.

Ako mislite da su second handovi mjesta gdje je sve nabacano i ne uspijevate naći ništa po svojem ukusu, već ih odavno niste posjećivali. Možda vam se dogodi da vas pogodi jackpot pa među mnoštvom pronađete i neki vintage dizajnerski komad.

