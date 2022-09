Mačko, želiš li provesti neki od svojih devet života sa mnom? Hej šećeru, ne izlazi na sunce jer bi se mogla rastopiti. Ili da izgled može ubiti, ti bi bila oružje za masovno uništenje. Ovo su tek neki uleti koji su pronašli mjesto na popisu najluđih, a naše zvijezde Ani Veli su za In magazin otkrile najbolje koje su one doživjele.

Odlazak na izložbu prije nekoliko godina glumici Barbari Vicković ostao je u sjećanju po najboljem uletu.

''Gledala sam izložbu i prišao mi je jedan fini gospodin, ja sam imala sat na ruci, i on je počeo govoriti o mom satu. Ja sam se iznenadila, i onda me je pitao da li želim da me provede kroz izložbu, ja sam rekla, da, naravno'', priča glumica.

Razgovor je tekao dalje, a svakom novom rečenicom muškarac je sve više oduševljavao lijepu glumicu.

''Ispričao mi je takve stvari o aukcijama u Londonu, o jednom Titovom satu, sve, sve, onako bio je divan, galantan, predivan, mislila sam je li moguće da postoje ovakvi muškarci. I onda sam rekla - ja sad moram ići, a on je rekao da će me ispratiti do auta, ja sam rekla da sam na biciklu, a on je rekao - pa dobro, do bicikla. Ostali smo još 15 minuta i ja sam samo rekla - šteta što ima 90 godina'', podijelila je Barbara svoju priču.

I tako je najbolji ulet neslavno završio. No ni razlika u godinama nije stala na put ljubavi omiljenih glumaca Jelene Perčin i Momčila Otaševića. Upoznali su se na setu TV serije Zora dubrovačka.

''Ja sam već znala da imam ulogu, ali su mi tražili partnera. I onda je došao Momo koji je bio jako drag i talentiran. Kad smo završili scenu skužila sam da je mladi glumac. I tako, pitala sam koliko imaš godina, a on je tad rekao tipa 11, ja sam već imala 31, i onda sam se okrenula producentici i rekla - ma čekaj, ti mene zajebavaš. Što ćemo nas dvoje sad tu, čega ćemo se igrati, tako da na kraju, život zapravo zna biti ironičan, ali lijepo se poigra sa ljudskim sudbinama'', rekla je Jelena Perčin.



''Najbolji ulet mi je upravo onaj koji me doveo do braka, a bio je like na Facebooku. Oženio sam se preko Facebooka. Znači, sarah je lajkala nešto, jednu fotku, a ja sam rekao hvala i onda je krenula komunikacvija'', ispričao je glumac Dušan Bućan.



I najbolji ulet frontmena Teške industrije završio je vjenčanjem.

''Ja mislim da je bio u Domu omladine, koncert Teške industrije. Moja supruga kad se pojavila, mislim da je to najluđi ulet, da luđeg ne može postojati'', rekao je glazbenik Ivica Propadalo.

''Sjela sam u prvi red, bila sam dijametralno od ivicve i tako sam ga promatrala i promislila sam kad bi ljudi bili predmeti, ja bih voljela biti gitara, i to ne bilokoja nego ta oko njegovog vrata koju je on tako nježno svirao'', ispričala je Dragana Todorović Propadalo.

Dragana je prišla zajedničkom prijatelju i zamolila da ih upozna.

''On kaže, a da li je on sad već na nekoj večeri, a kako ćemo i mi, s nama je 20 ljudi, ja sam rekla meni će sad pozliti i pala sam, i onda je on kao da me vodi doma, a ja sam iza čoška rekla, vodi me tamo, moram ga opet vidjeti'', priča Dragana.

''Ja sam rekao, znaš li ti koliko ja imam godina, a ona je rekla - meni to uopće nije važno'', prisjetio se Ivica.

Uostalom, prava ljubav ne poznaje granice.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.