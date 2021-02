Iza njih je 35 godina uspješne karijere, i to u samom vrhu klapske pisme. Klapa Cambi iznenadila je svoje obožavatelje nešto drugačijim zvukom posljednjim singlom, ali, kažu, na tom iznenađenju neće stati. Što sve pripremaju, kako im je trenutačno živjeti bez pjesme te koja je poveznica između njih i popularne serije Igra prijestolja, otkriva Hrvoje Krolo za IN magazin.

Upravo su željeli i videospotom napraviti odmak od svega što su do sada radili, ali i što se očekuje od klape. Iste lokacije snimanja koristila je i svjetski popularna serija Igra prijestolja.



"Išli smo na Osmanlijsko Carstvo, na te nekakve priče, to nam je bilo svima u glavi. Napravljen je spot na Kliškoj kuli, tako da je to malo zanimljivo i malo drugačije. Doduše, moram vam reći da smo se smrzli kad smo snimali - bura i zima ajme je bilo. Nekako malo duga priča da se maknemo od ove klasike, more, sunce, galeb i tako", govori Dino Šimera iz Klape Cambi.



Malo-pomalo proletjelo je 35 godina karijere koju uspješno vode, i to na samom vrhu klapske pisme. Kažu da je njihovo ime postalo pravi hrvatski brend jer malo tko ne zna za njih.



"Ne da smo ponosni na to nego je na nama da to i održavamo, da to ostane na toj razini. Dođete u Zagreb, pitate koje klape znaju, reći će Intrade i Cambi, svaka čast i drugim klapama, ali ljudi znaju. Za nas su putovanja i Amerika, i Rusija, i Španjolska, i Njemačka, Austrija, da ne spominjem sada čitava Europa. To ime treba održavati i kvalitetom i nastupima'', priča Dino Šimera.



Nastupima se ne može nitko u proteklih godinu dana baš pohvaliti, pa tako ni kambijevci, koje je kao i mnoge ova situacija zatekla. No planova je mnogo, a što se tiče realizacije, to je ipak u drugim rukama.



"Planovi su veliki, 10 velikih koncerata plus manji, sve je to u plan. Međutim, znate sve kako stvari funkcioniraju. Dok se ne nađe nekakav termin kad se to može održavati, ne možemo najaviti nešto, i Lisinski, i HNK Split i u Varaždinu, i Pula, i Rijeka, i Dubrovnik - sve je to u planu i sve je to dogovoreno, međutim problemi je COVID-19 i čekamo kad će se stvari malo rasplesti", objašnjava Dino.



Novi album, 15. po redu, izišao je upravo povodom obljetnice 35 godina karijere i odmah je ušao u nominacije za ovogodišnji Porin.



"Mi smo već dobili, da ne bih sad lagao, 10, 11 Porina. To nam znači da je i dalje to prepoznato, da smo živi, da radimo, da smo tu. Dobili mi taj Porin ili ne, ušli smo u užu konkurenciju i mislim da je to pokazatelj konstantne kvalitete", priča.



Osim što su napravili izlet s netipičnim klapskim zvukom, najavljuju i pojačanja u samoj klapi - no o imenima su jako tajnoviti.



"Ne bih htio izaći s imenima, ali mogu našoj dragoj publici najaviti veliko iznenađenje. Jedan jako poznat čovjek u klapskom svijetu, naš bivši član, na našu radost se vratio, ali ime vam neću reći, neka to malo golica publiku. Sve u svemu, bit će jako lijepih komentara na to", otkriva Dino.



Mnogo je toga što nam kambijevci pripremaju za naredni period, a mi jedino možemo nadodati da jedva čekamo.

