Znajući ili ne znajući što ih očekuje, na novu, moderniziranu "Farmu" u srcu Dalmacije stiglo je četrnaest natjecatelja koji su time i službeno postali farmeri sedme sezone najgledanijeg reality showa u Hrvatskoj. Vesela će družina morati zasukati rukave ne bi li kasnije mogla uživati u blagodatima prekrasnog imanja na Vranskom jezeru gdje će boraviti u narednim tjednima. Koga su Farmeri izabrali za prvog gazdu, s kakvim su se prvim izazovom susreli, ali i kakvo im je neugodno iznenađenje servirano već u prvoj epizodi, reći će vam Saja Kuzmanović.

"U tjednima koji dolaze naši Farmeri će naučiti što znači pravi smisao farmerskog života. Borit će se za pola milijuna kuna, a na tom put do pobjede stajat će tjedni zadaci, vrućina i oni sami", istaknula je voditeljica novog reality showa "Farma" Mia Kovačić.

I tako je krenula nova farmerska avantura u novom podneblju, s novim kandidatima.

"Buenos dias amigos, yo soy Jurica Galić Juka from Split, Croatia!", rekao je Jurica Galić Juka.

"Ja sam Maja Bajamić, dolazim iz Splita, dugogodišnja sam stanovnica grada Zagreba. Jako volim to istaknuti", predstavila se pjevačica.

"Ja sam Sanja Emm, dolazim iz Ivanić-Grada, rođena sam Slavonka koja je živjela u Primorju i završila u Moslavini", rekla je o sebi Sanja.

I upravo je Sanja postala prva ovogodišnja gazdarica. Naime, nakon podjele u timove, čekala ih je utrka gumenim čamcima, a pobjednički je tim je dobio mogućnost da među sobom izaberu gazdu.

"Očekujem da se slažemo, da zajedno rješavamo neke stvari, da dogovorom idemo prema tom nekom cilju", istaknula je prva gazdarica.

Sanja se glazbom i plesom, kroz kulturno umjetničko društvo koje vodi, bavi već 15 godina.

"Ja sam tip koji se slaže sa svim profilima ljudi. Volim nasmijane ljude, ne volim mrzovoljne, volim kad je nekakav entuzijazam, kad su optimisti", ispričala je.

"Da su pozitivne energije, da su pozitivni ljudi, s negativnim ljudima se ne volim družiti niti biti u blizini jer sam energetska spužva koja jednostavno privlači, prebaci se na mene ta loša energija, ne, ne, što dalje od mene", rekao je Jurica.

"Slagat ću se s ljudima koji su iskreni. Nebitno je sve ostalo, kakav si ti izvana, ali volim ljude koji su to što jesu i koji bez straha i srama to i pokazuju, to me može kupiti kod nekoga", otkrila je Bajamić.

Maja je, doduše spletom nesretnih okolnosti, ipak imala pozitivnu uvertiru za sudjelovanje na Farmi.

"Naime, meni je u potresu stradao stan i bila sam primorana brzo napustiti stan, samim time i Zagreb, pa sam provela zadnja dva i nešto mjeseca s bakom i didom na selu, obrađujući zemlju, zalijevajući cvijeće, sadeći povrće i voće, brinući se o životinjama, tako da je ovo nastavak priče", objasnila je pjevačica.

Juka je svoju životnu priču počeo kao redar u noćnim klubovima i žestoki navijač, a danas je cijenjeni putopisac i nagrađivani fotograf.

"Katarza, Bog mi se ukazao i rekao: 'Sine, nemoj biti loš, budi takav'. Ništa, klasika, radio sam na sebi, odrastao sam i psihički i fizički i godinama, imam ja 44 godina na svojoj grbi. Učenje, čitanje, rad na sebi i putovanja. Ja sam to sve skupa sabrao u jedno iskustvo i danas sam drugi čovjek. I želim dokazati, naravno, ljudima koji imaju predrasude kad vide nekog ovakvog tetoviranog, ćelavog, Pit Bull nekakav nešto, da čovjek može biti zabavan, da čovjek može biti educiran, da može biti normalan", rekao je Jurica.

Iza sebe ima 12 samostalnih izložbi, a proputovao je više od 70 zemalja svijeta. "Vidio sam slamove Indije, vidio sam favele Meksika, vidio sam ratne zone Kurdistana i mnoge stvari, ružne uz lijepe i mislim da na jednoj Farmi kopati krumpiriće, čistiti svinje, spavati ako treba i pod vedrim nebom, pa to je raj na zemlji, o čemu pričamo", naglasio je.

Pjevačica britkog jezika, Maja Bajamić, jedva čeka okušati se u novom izazovu.

"Jako me privlači cijela priča, prvenstveno zato što ja sam ljubav, a ljubav su istina i sloboda, koja je najbolje očitovana u prirodi, i zbog toga se jako veselim još jednom povratku doma, ako me razumiješ? Osim toga, radujem se gašenju mobitela, tome se najviše radujem. Znači, bila sam na selu kod bake i dida, je da je signal bio slab, ali ipak sam imala taj mobitel uz sebe, ovo će biti jedan level up, potpuna izolacija, vrlo se veselim", ispričala je.

No ni prva epizoda nije prošla bez neugodnog iznenađenja koje su Farmerima priopćili Mia i Frano. Gazdarica će, naime, morati odlučiti tko prvi napušta farmu. Čija će farmerska avantura završiti praktički i prije nego što je počela, ne propustite otkriti u večerašnjoj epizodi.

