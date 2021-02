Gabi Novak dobila je svoju biografiju. Perom Siniše Škarice opisana je jedna od najvećih glazbenih karijera ovih prostora. U prilogu Anje Benete za IN magazin doznajte kako je nastao evergreen "Pamtim samo sretne dane", ali i tko je na početku njihova zajedničkog puta bio veća zvijezda: Gabi ili Arsen, a vidjet ćete i kako su legendarni glazbenici izgledali na svojem vjenčanju

"Kemal Monteno, kućni prijatelj, kad god je dolazio u Zagreb iz Sarajeva, svraćao je kod Dedića. Tako je tog dana, to je bila negdje 1979., svratio kod njih, ali poslijepodne, iza ranog objeda, kad je Arsen, kako mi to u Šibeniku kažemo, išao ubiti oko. Onda je rekao: 'Evo vam ovdje tekst pa pogledajte što možete s tim napraviti.' I dok je on spavao, priča Kemo, Gabi i ja smo napravili ''Pamtim samo sretne dane'', prisjeća se Siniša Škarica, autor "Knjige o Gabi".

Ovako je nastao jedan od najvećih hitova legendarne Gabi Novak. No u iznimno bogatoj karijeri, dugoj 60 godina naša glazbena diva iznjedrila je čak 258 snimaka, koliko ih je doajen hrvatske diskografije Siniša Škarica uspio pronaći. I više nego dovoljno da "Knjigu o Gabi" u podnaslovu nazove "Soundtrack naših života". Jer njezine pjesme uistinu to i jesu...

"Nije riječ o tipičnoj biografiji, moglo bi se reći da je to biografija njezinih snimaka, a njezin soundtrack govori i o njezinu životu'', kaže Siniša.

Škarica nas vodi kroz šest uloga koje je Gabi kao pjevačica imala. Od jazza, filmskih tema, brojnih festivala, singlica, prepjeva, dueta, ali i popevki koje je mahom izvodila na omiljenom krapinskom Festivalu kajkavskih popevki... Do najsitnijih detalja prikazuje Gabin glazbeni put od davne 1959. kad s "Ljubav ili šala" kao debitantica na Zagrebačkom festivalu osvaja prvo mjesto.

''Završno je razdoblje ono koje se naziva stil zvan Gabi, to je ono po čemu je Gabi prepoznata kao de facto bila prva moderna pjevačica na ovim prostorima jer njezini interesi i trenutak kad se ona počinje baviti glazbom sežu u 40-e godine, u vrijeme kad su pjevačice poput Doris Day, Peggy Lee bili njezini uzori", priča Siniša.

O prvoj dami hrvatske glazbe Škarica progovara na gotovo 300 stranica koje prate i brojne ekskluzivne fotografije. Od onih tek rođene Gabi, njezinih roditelja, zatim s nekadašnjim suprugom Stipicom Kalođerom, ali i s vjenčanja s njezinom najvećom ljubavi Aresenom Dedićem, s kojim je osim ljubavnog dijelila i glazbeni put...

"Arsen je znao reći, pišem ja pjesme, osvajam druga, treća mjesta, a prva su rezervirana za Gabi i Vicu, Terezu, Mišu, recimo. Tipičan arsenovski bockavi humor. Ali u trenutku kad su njih dvoje odlučili nastaviti skupa, krajem 60-ih Gabi je bila veća zvijezda od Arsena", priča Siniša.

Unatoč tome, nakon vjenčanja i rođenja njihova Matije, danas jednog od najvećih hrvatskih jazz-pijanista, Gabi se odlučila posvetiti brizi za svoja dva muškarca. No upravo zahvaljujući nagovaranju svog Arsena prije dvadesetak godina ponovno se vratila pod svjetla pozornice...

''On joj je rekao: 'Gabi, pa tebi je mjesto na pozornici. Imaš Matiju koji želi s tobom raditi i vrijeme je da se vratiš svojoj karijeri. To je negdje bilo početkom 2000-ih godina kad je 2002. s 'povratničkim albumom 'Pjesma je moj život'' osvojila četiri Porina, pa onda sa 2009. nova četiri Porina, pa Porina za životno djelo...", priča Škarica.

Knjiga koja će ostaviti neizbrisiv trag o jednoj od najvećih glazbenih karijera na ovim prostorima svidjela se i njezinu glavnom liku...

"Naravno da ju je pročitala, još u rukopisu, i bila je jako dirnuta'', kaže autor knjige o Gabi.

Iako u mladosti dok je bila posvećena animiranom filmu Gabi sebe nije zamišljala u glazbi, glazba je bila i ostala njezin život. A upravo njome zauvijek je obilježila naše, ali i živote mnogih generacija koje tek dolaze...

