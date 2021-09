Jasmin Stavros nezaustavljiv je unatoč nezgodi. Kralja zabave u promociji nove pjesme "Da se vrati sve na staro" nije zaustavio ni lom noge. Kako se ozlijedio te kako je nastalo njegovo ime i prezime, otkrio je za In magazin.

Jasmin Stavros na intervju za In magazin došao je na štakama. Odmah je objasnio i što se dogodilo.

''Nažalost, penjao sam se uz stepenice, bilo je sklisko, poskliznuo sam se i pao na leđa. Pukla mi je peta i gležanj lijeve noge. Ovako sam već mjesec dana'', ispričao je.

No lom ga nije spriječio da izda novu pjesmu.

''Lom me nije spriječio ni da imam koncerte, ja sam se ovako pojavljivao, bio sam nedavno i s Tri mušketira u Novoj Gradišci i mogu vam reći da je to čak i publici zanimljivo. Kažu, joj vidi, došao je sa štakama na koncert, nije otkazao. Ljudima je to simpatično'', kaže.

Njegova nova pjesma zove se ''Da se vrati sve na staro'', glazbu i tekst je napisao Zvonko Dropulić. Glavni i izvršni producent je Ljubo Šeperić, a aranžman je napravio Mirko Šekovrski Đeronimo koji radi dosta za Halida Bešlića.

Tijekom karijere Jasmin je puno surađivao i s Rajkom Dujmićem.

''Sjetim ga se svaki dan, baš mi fali kao čovjek i kao kompozitor. Prava je šteta što ga više nema, ali eto Bog ima svoj plan'', smatra Jasmin.

Jasmin dolazi iz glazbene obitelji. Oba roditelja su se bavila glazbom, a brat mu još i danas svira u Njemačkoj.

''Ja bih rekao da jabuka ne pada daleko od stabla'', zaključio je Jasmin.

Bio je najpoznatiji bubnjar bivše države, a onda je, na nagovor Rajka Dujmića, počeo pjevati. Neprežaljeni glazbenik smislio je i njegovo ime.

''Nisam se mogao zvati onako kako sam se zvao, kao pjevaču to ne bi bilo zvučno ime. Moji preci su negdje iz Grčke, Rajko me sve to pitao, i onda sam mu ja ispričao kako su ovi došli. Ima jedno mjesto u Grčkoj koje se zove Stavros. Pitao me onda kako mi se zove majka, ja sam rekao Jasna, i onda je on rekao zvat ćeš se Jasmin -. i tako je nastao Jasmin Stavros. Bilo je to zvučno ime. Moji roditelji su to prihvatili kao normalno, prebacio sam sve dokumente još1989. godine. Sad sam i dalje Stavros, živimo s tim Stavrosom 30 i nešto godina. Sad su i djeca uzela to prezime'', ispričao je Jasmin.

U svojoj mladost Jasmin je bio najbolji student na akademiji u New Yorku.

''Kad su mi ponudili da živim u Americi i da dođem tamo s obitelji, ja sam rekao da nema šanse, moja djeca su iz Dalmacije, Hrvatske. Da sam ostao tamo možda bih bio svjetski poznati bubnjar'', rekao je Stavros za kraj.

