Jeste li ikad razmišljali o tome kojim bi se poslovima bavile glazbene zvijezde da se nisu odlučile prihvatiti mikrofona? Možete li zamisliti da vaš omiljeni pjevač brani na sudu ili da se brine o vašoj frizuri? Neki bi vam čak mogli tapecirati namještaj ili pak popraviti klimu. Zanimanja estradnjaka uistinu su šarolika, a što sve piše u njihovim radnim knjižicama, istražila je Anja Beneta za In magazin.

Možete li zamisliti da vas frizira Jacques Houdek, a namještaj vam tapecira Mišo Kovač? Upravo ta zvanja upisana su u njihovu radnu knjižicu. Istu profesiju s legendarnim Mišom dijeli i Ibrica Jusić...

"Tko je bolji tapetar... Ne znam, nismo se nikad doticali toga. A tko je bolji pjevač? Svatko ima svoje dvorište", kaže Ibrica i dodaje: "Ja sam jednoj prijateljici doktorici tapecirao vrata. I onda sam ja fino njoj na tome napisao posvetu i rekao sam: 'Čuj, ako ti nitko ne vjeruje da sam ti ja to napravio, oparaj za tisuću maraka, pokaži moj potpis, a mi ćemo podijeliti lovu.'"

Ako vam se pak pokvari klima-uređaj, za pomoć biste se mogli obratiti Šajeti.

"Ja sam instalater klimatizacijskih uređaja. Kao što vidite, došao sam ovdje popraviti klimu pa idem..." našalio se Šajeta.

Kako vam se pak čini ideja da teta u vrtiću vašem djetetu bude Andrea Šušnjara? Možda ne toliko čudno kad vam kažemo da je pjevačica Magazina po struci odgojiteljica.

"Imam diplomu koja mi doma skuplja prašinu u regalu. Došla sam kući po nju k mami, ona je bila presretna. Ja kažem: 'Mama, zašto si sretna? Vidiš da nemamo posao, da ne pjevamo toliko.' 'Znala sam ja da će to tebi trebati.' Mama je uvijek govorila: 'Samo škola, neće ti pjevanje dati kruha'", otkrila nam je Šušnjara.

U obrazovanju bi uz Andreu mogli raditi još neki glazbenici. No ne u predškolskom. Mile Kekin učenike bi mogao naučiti njemački i engleski jezik. A neki učenici kao nastavnika možda još uvijek pamte legendarnog člana Novih fosila...

"Ja sam inače završio Pedagošku akademiju, nastavnik sam fizike i tehničkog obrazovanja, ali radio sam, kad zbrojim, manje od godinu i pol", kazao je Vladimir Kočiš Zec.

"Kao što ste vidjeli, preko tjedna sam u školi. Ja sam već kao klinka uvijek znala da ću se baviti glazbom u bilo kojem segmentu. Doduše, jesam govorila, bit ću uvijek pjevačica, ali uvijek sam imala i taj backup. Moji su roditelji ponosni na to, moja kći je profesorica", rekla nam je Pamela Ramljak.

Nekoliko godina prije nego što se uhvatio mikrofona Dino Merlin radio je kao metalski radnik, točnije kalioničar. Bosanskohercegovačka zvijezda po struci je bravar. Njegov pak kolega Halid Bešlić je tesar.

Čuda su se dogodila i kad je Ivana Banfić u pitanju. Iako bi vam bez problema mogla izvaditi krv, ta medicinska sestra igle i zavoje odavno je zamijenila mikrofonom. O vašem zdravlju mogla bi se brinuti i Maja Vučić. No onom psihičkom. Bivša divasica je, naime, psihologinja.

"Dosta mojih klijenata robuje formama na način da mora zadovoljiti druge ljude. Često radimo ono što ne bismo htjeli samo zato što mislimo da to drugi od nas očekuju", kazala je Vučić.

Iako je otac Nede Ukraden od nje imao bitno drugačija očekivanja, najseksi baka Balkana, s diplomom Pravnog i Filozofskog fakulteta, od mikrofona se ne odvaja više od pola stoljeća.

"On je to držao kao da je samo jedan hobi, nikako, nikako zanimanje. Nikako pravi posao, to ti je kao za popodne i navečer, da vidimo od čega ćeš ti živjeti, čime ćeš se ti baviti?! Pa nećeš valjda biti pjevačica...", ispričala nam je Neda.

Pravne zavrzlame uz Nedu bi vam mogao riješiti i Mladen Bodalec, ali i Aljoša Šerić, frontmen grupe Pavel. I oni se mogu pohvaliti diplomom Pravnog fakulteta. Aljošu osim na koncertu možete sresti i u sudnici.

"Sutkinje znaju, neki moji kolege odvjetnici znaju, pa im je to simpatično. Neki kolege iz glazbenog svijeta često imaju neke pravne probleme. Većina ima moj broj, kad me zovu uglavnom zovu zbog nekog prekršaja. Ali dobro, vole oni mene inače", otkrio je Aljoša.

Mi poznate glazbenike ipak najviše volimo vidjeti na pozornici. Jer, složit ćete s nama, nisu nimalo pogriješili kad su unatoč različitim zanimanjima upisanim u svjedodžbe i diplome odlučili zaploviti glazbenim vodama...

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.