Počeo je prvi međunarodni Ponta Lopud Festival. Na lijepom otoku u blizini Dubrovnika uživaju brojni poznati glumci i oskarovci. Kako se provode u Hrvatskoj, što možemo očekivati od festivala koji spaja ljubav prema filmu i gastronomiji te što se još kuha u ovoj filmskoj kuhinji, pogledajte u našem videu.

Obično o pandemiji govorimo u negativnom kontekstu, ali skrivila je ona i ponešto dobro. Upravo zahvaljujući njoj spojili su se suosnivači filmskog festivala Ponta Lopud.

Svoj naziv festival duguje anegdoti.

''Jednom smo prilikom moja supruga i ja tu došli brodicom, bili su već neki valovi i onda nam je naš domaćin Vido Bogdanović rekao: 'Ma ne brini se, idi samo do Ponte i od Ponte presiječeš prema Šipanu', i tako sam ja rekao OK, a onda sam s brodice vikao: 'Vido, a što ti je to Ponta?''', prisjeća se Mirsad Purivatra, suosnivač Ponta Lopud Festivala i direktor Sarajevo Film Festivala.

Od tada je postao vrstan moreplovac, a naučio je i što je to ponta.

''Ta ponta zaista ima više značenja, i zaista mislim da je divna kao jedna točka okupljanja, točka kreativnih ideja. Nismo mogli naći bolju riječ nego Ponta Lopud i to će ostati nekako vezano za moje učenje pojmova iz južne Dalmacije'', govori Mirsad.

Festival je zamišljen kao spoj filma i gastronomije.

''To su dva segmenta po kojima smo se gospodin Purivatra i ja dotakli prvih naših susreta voleći dobru hranu, družeći se uz nju, kako bi bilo lijepo pokrenuti nešto za film, ali nikako ne izostaviti gastronomiju'', govori Tilda Grossel Bogdanović, suosnivačica i organizatorica Festivala.

Na Lopud je stigao i oskarovac Danis Tanović. Otkriva kako je u posljednjem periodu jako kreativan.

Sudionici festivala nisu krili oduševljenje zbog druženja i razmjene iskustava s nekim od najzanimljivih ljudi filmskog svijeta.

Festival je otvorio upravo masterclass čuvenog poljskog oskarovca. Pawlikovski je oduševljen otokom, a što namjerava raditi, stalo je u tri riječi.

''Jesti, plivati i raditi, ali najviše raditi, to je zabavan posao....'', govori Pawlikovski.

Oskarovac se pokazao sjajnim poznavateljem naše obale, koju je posjetio više puta.

''Volim Dubrovnik, a posebno Split. Tamo sam čak snimao scene za svoj zadnji film. Volim i otok Vis, koij je spektakularan, a Lopud je novo otkriće, nisam bio prije, ali svakako se vraćam'', rekao je.

Purivatra otkriva kako se većina njegovih slavnih gostiju koje je doveo u ovaj kraj nakon nekoliko dana raspitivala o cijenama nekretnina.

''Morgan Freeman, Steve Buscemi, Pawlikovski, Michael Fassbender, koji se i dandanas javlja i pita kad ćemo opet u Dubrovnik'', otkriva Purivatra.

Tom jedinstvenom festivalu na lijepom elafitskom otoku svi predviđaju sjajnu budućnost.

''Proširit ćemo ga već iduće godine. Vjerujem da će s piscima to biti jedan kreativni HUB, koji će, nadam se, za tri-četiri godine biti jedno od najznačajnijih mjesta za otkrivanje talenata'', zaključio je Purivatra.

